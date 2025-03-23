居屋2024將開售│房署：啟盈苑等3屋苑預製廚廁　2屋苑屬MiC建造

在「居屋2022」首度發售的啟德啟欣苑，早前有業主買樓後才得知單位採用「立體預製浴室及廚房」，即廚廁不能改動，質疑售樓書沒有列明，事件惹起爭議，而截至今年3月11日，啟欣苑已錄得74宗撻訂。房屋署回覆查詢表示，「居屋2024」的5個新屋苑中，裕興苑、啟盈苑和高曦苑採用「立體預製浴室及廚房」組件；安柏苑和兆湖苑則採用「組裝合成」建築法（MiC）建造整個單位。



房委會興建的發展項目，不受《一手樓銷售條例》有關售樓說明書的規管，毋須披露建築方法。房屋署最新表示，在草擬資助出售單位的銷售資料時，均會檢視相關發展項目的最新資料，與時並進持續完善相關內容，務求為買家提供清晰和實用的資料。



屬「居屋2022」的啟德啟欣苑，因不能改動廚廁而出現爭議。

啟欣苑廚廁不能改動 有業主入伙後始得知

屬「居屋2022」首度發售的啟德啟欣苑，共提供1,840個單位，有業主買樓後才得知單位採用「立體預製浴室及廚房」，即廚廁也不能改動。根據啟欣苑的成交紀錄冊，截至今年3月11日，已錄得74宗撻訂，其中14個單位將於「居屋2024」重新推售，預計第二季揀樓。

網上流傳有啟欣苑業主拆廚廁牆壁時，發現當中有鋼筋。（網上圖片）

網上流傳有啟欣苑業主拆廚廁牆壁時，發現當中有鋼筋。（網上圖片）

房屋署：出租公屋及資助出售房屋 早於2002年已採用立體預製浴室及廚房

「預製建築技術」指大部分建築組件已在廠房中裝嵌，再運送到地盤安裝。房屋署表示，房委會視乎項目和地盤實際環境等因素採用不同的預製組件，包括預製外牆、半預製樓板、「立體預製浴室及廚房」等作為大廈構件。以「立體預製浴室及廚房」爲例，房委會早於約2002年已經開始使用於出租公屋及資助出售房屋。

啟欣苑採用混凝土「立體預製浴室及廚房」單位建造。（房委會圖片）

「居屋2023」安樺苑為首個居屋項目採用MiC

房屋署指，「立體預製浴室及廚房」與「組裝合成」建築法（MiC）的概念相同。除了浴室及廚房，房委會會在適合的項目使用MiC建造整個單位，以提高造工水平。房屋署稱，房委會首個採用MiC興建的居屋項目是「居屋2023」中的安樺苑，該項目亦即將落成。

「居屋2024」：安柏苑、兆湖苑採用MiC興建

房屋署稱，「居屋2024」的5個新屋苑中，裕興苑、啟盈苑和高曦苑採用「立體預製浴室及廚房」組件；安柏苑和兆湖苑則採用MiC興建。

房屋署指，「組裝合成」建築法（MiC）的效果理想，亦能提升建築質素並減低地盤需要的人手，又可以令建築過程更安全、更環保。房屋署強調，房委會在設計和施工時，所有建築方法都同樣遵守《建築物條例》以及房委會一貫的品質要求。

房屋署稱，「居屋2024」的5個新屋苑中，裕興苑、啟盈苑和高曦苑採用「立體預製浴室及廚房」組件；安柏苑和兆湖苑則採用MiC興建。圖為屯門兆湖苑。（資料圖片／夏家朗攝）

房屋署：會檢視相關發展項目最新資料

房委會興建的發展項目，不受《一手樓銷售條例》有關售樓說明書的規管，毋須披露建築方法，立法會議員江玉歡認為，重點是售樓資料或買賣合約圖則有沒有提供足夠資料，讓準買家作出充份掌握資訊作出的決定，又指房委會作為政府機關，運作上應更透明公開。

房屋署回應指，房委會在草擬資助出售單位的銷售資料時，均會檢視相關發展項目的最新資料，與時並進持續完善相關內容，務求為買家提供清晰和實用的資料。

房屋署又稱，雖然《一手住宅物業銷售條例》不適用於由房委會興建的發展項目，但房委會一直在切實可行的情況下盡量遵從有關條文。房屋署重申，不論單位使用任何建築方法，任何期數的房委會資助出售單位業主都同樣需要遵守有關改動及加建工程的法例規定。

網上流傳有啟欣苑業主卻拆廚廁牆壁時，發現當中有鋼筋。（網上圖片）

有裝修公司上載圖片，指替啟欣苑業主拆牆改動廚廁。（網上圖片）

有裝修公司上載圖片，指替啟欣苑業主拆牆改動廚廁。（網上圖片）

有裝修公司上載圖片，指替啟欣苑業主拆牆改動廚廁。（網上圖片）

啟欣苑單位模型。（房委會圖片）

啟欣苑已錄74宗撻訂 大單位業主損失20萬元

翻查啟欣苑的成交紀錄冊，截至今年3月11日下午6時有74宗撻訂個案。其中A座38樓10室售價為400萬2,700元，如屬白表買家，或損失10%訂金，即約40萬元；如屬綠表買家，或損失5%訂金，即約20萬元。