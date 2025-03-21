希斯路機場停運｜國泰航空最新消息：往倫敦CX251、CX255如常出發

英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport，又譯希斯羅或希思路機場）附近一個變電站起火，機場大停電，全日暫停運作，英國消防部門香港時間今晚（21日）表示，機場第2客運大樓與第4客運大樓仍未有電力供應。

國泰航空晚上更新訊息指，今日由香港前往倫敦的CX239及CX253航班已經取消，CX251及CX255則會如常運作前往倫敦，而今日所有由倫敦前往香港的國泰航班亦已全部取消。國泰指正密切留意事態發展，並會為顧客提供最新資訊。有關最新航班安排，請查閱國泰網頁。



國泰航空網頁

倫敦希斯路機場附近一個變電站3月20日深夜起火，導致機場大停電。有當地民眾拍下火警現場情況。（x/@SussexIncidents）

英國倫敦希斯路機場料未來數日服務都會延誤

英國倫敦希斯路機場發言人公布，由於為機場供電的變電站發生火警，因而嚴重停電，為了確保乘客和員工安全，在別無他法下，機場周五全日暫停運作。發言人預計未來數日的服務都會延誤，又呼籲乘客在機場重開前不應前往。

倫敦希斯路機場因附近變電站火警停運，國泰航空取消今日(21日 )多班來往倫敦航班。(潘耀昇攝)

國泰航空：今日所有倫敦前往香港國泰航班已取消

國泰航空晚上表示，知悉倫敦希斯路機場臨時關閉至直另行通知，今日由香港前往倫敦的CX239及CX253航班已經取消，CX251及CX255則會如常運作前往倫敦，而今日所有由倫敦前往香港的國泰航班亦已全部取消。

國泰航空今日(21 日)取消多班來往倫敦航班。(潘耀昇攝)

國泰航空今日(21 日)取消多班來往倫敦航班。(潘耀昇攝)

每日共有12個航班往來兩地

翻查機管局網頁，香港目前每日共有6個固定航班，由香港國際機場開往英國倫敦希斯路機場，國泰航空佔5班、英國航空佔1班，涉及航班編號包括CX257、CX239、CX253、BA032、CX251及CX255。

抵港航班方面，同樣有6個固定航班，由英國倫敦希斯路機場飛往香港國際機場，國泰航空佔5班、英國航空佔1班，涉及航班編號包括CX252、CX238、CX253、BA031、CX250及CX254。

換言之，英國倫敦希斯路機場未來數日仍未能恢復如常，相信每日共有12個往來香港至倫敦的航班受影響。

希斯路機場是2024年全球第二大最繁忙機場，僅次於阿聯酋杜拜。（Reuters）

國泰：會豁免更改機票及退票手續費

國泰今午稱，透過其應用程式發出警示，指獲英國機場管理局通知，倫敦希斯路機場將會關閉，暫未能預計何時恢復運作。國泰建議乘客取消任何非必要行程，並會豁免更改機票和退票的手續費用。