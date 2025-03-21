大熊貓一家三口周六起同框登場　盈盈已準備好教家姐細佬辨識氣味

一對大熊貓龍鳳胎周六（22日）開始將與媽媽盈盈一同見公眾。園方表示，兩姊弟已進入需要探索更多的階段，而盈盈亦準備好同時照顧牠們，因此認為正是適合時間讓三口更多時間共處，學習人類無法教導技能，例如辨識氣味，直至一對寶寶兩三歲，才分開獨居。



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一對大熊貓龍鳳胎周六將與媽媽盈盈首度同場與公眾會面。海洋公園明早10點開始在威威天地牌坊派票，第一節是10點20分，每廿分鐘一節。每次40人一組同時間觀賞，可停留約3分鐘，之後會請下一組40人入場。公園每日會派最多3000幾張飛。

（左起）海洋公園「寓教於樂」部職員（威威村民）盧芷珊及蔡潔茹。（黃浩謙攝）

家姐細佬踏入需要探索更多階段 盈盈可教導無法從人類學習的技能

海洋公園「寓教於樂」部職員（威威村民）蔡潔茹表示，目前一對大熊貓已適應得好好，護理員會觀察牠們的狀態，確保良好才會與公眾見面。另一名職員盧芷珊指，牠們已進入探索更多的階段，比起先前只有護理員同場，媽媽加入一起生活，可以讓兩姊弟學習到更多技能，「人類教唔到嘅嘢，例如氣味上、點樣洞識一啲嘢，呢啲都冇辦法用人類的方法教導」。

盈盈對姐弟關注有變：𠵱家見到家姐喺棵樹度會拉佢落嚟 睇佢咩情況

盧續道，家姐和細佬已有一定程度成熟，而盈盈亦開始準備好「一次過湊晒兩個」，相信是合適的時間共同見公眾，能適應新安排。她又說，隨着牠們成長，留意到與媽媽的互動亦有些分別，盈盈對孩子的關注亦有不同，例如小時候關注餵奶狀況、幫助刺激排泄，「𠵱家見到（家姐）喺棵樹度，會拉佢落嚟，睇下佢哋咩情況」。

探訪大熊貓注意事項：

．切勿喧鬧及嘗試叫醒一對龍鳳胎

．拍攝時須關掉閃光燈

．家姐細佬作息不定時，或輪流返回後場接受護理

