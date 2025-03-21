大熊貓三口首同框足本重溫　家姐細佬飲奶　網民大讚盈盈母愛濃濃

海洋公園的大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」明日（22日）起，與媽媽「盈盈」一起在「大熊貓之旅」展館與公眾見面。園方早前表示，經過護理員多日對「盈盈」以及一對龍鳳胎觀察及訓練，牠們已經逐漸適應，可以一起在展區活動。海洋公園今日（21日）安排盈盈與龍鳳胎寶寶首度同框與傳媒見面，《香港01》直播足本重溫。



海洋公園今日（21日）安排盈盈（中）與龍鳳胎寶寶家姐和細佬首度同框與傳媒見面，盈盈期間向兩小朋友施愛的抱抱。（《香港01》直播截圖）

海洋公園今日（21日）安排盈盈（中）與龍鳳胎寶寶家姐（樹上）和細佬（左）首度同框與傳媒見面。（《香港01》直播截圖）

海洋公園的大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」明日（22日）起與媽媽「盈盈」一起在「大熊貓之旅」展館與公眾見面。今日（21日）園方安排盈盈與龍鳳胎寶寶首度同框與傳媒見面，「盈盈」與「細佬」形影不離。（《香港01》直播截圖）

家姐一度樹枝上熟睡 細佬跟媽媽打鬧

一對大熊貓龍鳳胎周六將與媽媽盈盈首度同場與公眾會面，牠們仨今率先在傳媒前亮相，盈盈一進場，細佬即走過去找媽媽，被抱起後，躺在媽媽身上打鬧一番。家姐則在樹枝上熟睡，直至媽媽站起用力叫醒她，但仍緊抓樹枝不願下來，盈盈惟有放棄，之後家姐亦在樹上表演倒豎沖。

家姐和細佬已在「大熊貓之旅」中間位置棲息地與訪客見面，明天開始，媽媽大熊貓會加入同住，開放時間亦延長至4點半。訪客可憑時間票於指定時段進入展館，並於中間位置棲息地前駐足約3分鐘，然後再往前探望爸爸樂樂。

周六起每次40人一組同時間觀賞一家三口 可停留約3分鐘

海洋公園明早10點開始在威威天地牌坊派票，第一節是10點20分，每廿分鐘一節。每次40人一組同時間觀賞，可停留約3分鐘，之後會請下一組40人入場。公園每日會派最多3000幾張飛。

首隻港產雌性川金絲猴行動敏捷

另外，今年一月誕生的首隻港產雌性川金絲猴，亦與父母一起在香港賽馬會四川奇珍館，二月開始已逐步向公眾開放。牠雖十分幼小，但已非常活躍，行動敏捷，到處跳躍。

海洋公園的大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」明日（22日）起與媽媽「盈盈」一起在「大熊貓之旅」展館與公眾見面。今日（21日）園方安排盈盈與龍鳳胎寶寶首度同框與傳媒見面，「盈盈」與「細佬」形影不離。（《香港01》直播截圖）

+ 1