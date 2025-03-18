大熊貓BB｜周六起與盈盈「3熊同場」　場館延長開放及新領票安排

大熊貓龍鳳胎公開亮相後反應熱烈，海洋公園宣布今個周六（3月22日）開始「3熊同場」，家姐、細佬與媽咪盈盈會一同與公眾會面。園方指出，屆時「大熊貓之旅」開放時間，也會從現時至下午3時，延長開放至下午4時30分，並實施新的領票參觀安排。



香港大熊貓官方專頁

需於「大嘜礦石場」領取「進入展館時間票」 每人參觀3分鐘

園方周一（17日）在社交平台指出，經過護理員們多日觀察及訓練，盈盈及家姐細佬已逐漸適應，可以在展區一同活動。從周六開始，入園的契爸契媽有機會一次過與家姐細佬及盈盈愛的互動，親眼見證盈媽溫馨的「湊仔女日常」，但提醒入場前記得先領取「進入展館時間票」，才能拍攝到3熊同框的合照。

根據新的領票參觀安排，訪客需於「大嘜礦石場」領取「進入展館時間票」，並按票面列明時間入場，每人參觀時間約3分鐘，可能根據實際情況調整「3熊」現身區域，請按現場通知。

+ 6

誠邀公眾探訪川金絲猴寶寶

園方同日並發布「3熊」互動片段，只見家姐忙於樹上攀爬，細佬則由盈盈緊緊摟抱。期間家姐自樹枝鬆手跌落，隨即爬向媽咪尋求關注，獲盈盈抱抱後興奮碌走，「3熊」均表現活潑。

園方同時誠邀公眾，入園時到「香港賽馬會四川奇珍館」，探訪今年1月出生的雌性川金絲猴寶寶，並留意即將在海洋公園官方Instagram及Facebook專頁公布的候選名單，投選最適合牠的名字。