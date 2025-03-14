國家林草局：大熊貓安安、可可狀態好　有需要可派專家助人工受孕

國家林業和草原局動植物保護司副司長張月指，中央贈港的一對5歲大熊貓「安安」、「可可」身體健康，狀態良好，並已踏入性成熟期，專家評估牠們具備繁殖條件，大熊貓保護研究中心亦已做好準備，一旦有需要，可隨時派員提供協助牠們繁殖。



中央贈港的一對大熊貓「安安」、「可可」在香港渡過第一個聖誕節（周令知攝）

中央再次送贈本港的一對大熊貓「安安」、「可可」去年12月正式與公眾見面，國家林草局動植物保護司副司長張月在北京接受商業電台專訪時指，選送大熊貓來港時，就是考慮了牠們的繁殖能力，但理論是一個層面，實際上可能會遇到困難。國家專家可以到來香港，為於發情期的大熊貓診斷，如果自然交配不成功，可以考慮人工受孕等方式。

張月表示，大熊貓吸引不少旅客到訪海洋公園，為園方可持續發展創造機遇，香港透過大熊貓命名比賽，決定沿用「安安」、「可可」的名字，反映兩地民心相通，「經過嚴格的篩選制度，香港市民多數還是傾向於沿用舊名，是出乎預料 」。

去年12月2日，大熊貓安安和可可已完成檢疫隔離及適應期，海洋公園安排牠們「會見傳媒」為7日和公眾見面作預演（梁鵬威攝）

海洋公園可否再添大熊貓？ 林草局：條件不算成熟

連同「盈盈」、「樂樂」及兩隻港產大熊貓「家姐」、「細佬」，海洋公園目前有6隻大熊貓，被問到園方是否有能力照顧更多，或應否請求中央再贈送大熊貓，張月指，海洋公園大熊貓展館容量已有60%滿，認為專業技術上，目前談這個問題不是特別成熟，香港大熊貓展館容納量非常有限，如果海洋公園有長遠規劃，園方應先自行評估，有進一步需要再向中央政府提出。 他又指，如海洋公園有計劃擴建大熊貓展館，中央會提供意見及協助。

林草局國際司副司長許興強表示，兩地的合作範圍，由大熊貓擴展至濕地公園保育，以至野生動物管理等，透露林草局正與香港漁護署研究，推動香港米埔濕地和上海東灘自然保護區合作，包括安排保育專家互訪，分享管理經驗。