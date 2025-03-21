ComplexCon開鑼　國際潮牌三日限定全球獨家產品　包括NJZ膠囊

國際潮流文化盛事ComplexCon香港今日（21日）開幕，潮流文化愛好者至周日（23日）齊集亞洲國際博覽館作文化交流盛事。焦點之一是與經紀公司「ADOR」爆合約糾紛的韓國人氣女團「NewJeans」計劃以新團名「NJZ」周日來港演出。

ComplexCon香港2025今日的開幕禮，主禮嘉賓包括政務司副司長卓永興及文化藝術盛事委員會主席鄭志剛等。NewJeans/NJZ以什麼名字登場暫仍有變數，不過，大會指，ComplexCon潮流市集帶來500款來自國際和本地品牌的獨家限量商品，為粉絲呈獻限量版商品、球鞋、街頭服飾和收藏品，而今年的潮流市集聚焦名人自家品牌，亮點就包括NewJeans/NJZ推出的獨家膠囊系列等。



國際潮流文化盛事ComplexCon香港今日（21日）開幕，政務司副司長卓永興（左四）在致辭說，ComplexCon必定能打造一個令人振奮的國際藝術文化交流平台，吸引更多人才、品牌和藝術家來到香港。（大會提供）

政務司副司長卓永興在致辭說，歡迎第二屆 ComplexCon以更強的陣容和更精彩的節目重臨香港，形容再次清楚充分肯定香港作為國際藝術文化樞紐及亞洲盛事之都的地位，並指文化體育及旅遊局的文化藝術盛事基金已是連續第二年支持ComplexCon香港。ComplexCon匯聚了逾百國際及本地藝術家、創作者和帶領潮流的品牌，必定能打造一個令人振奮的國際藝術文化交流平台，吸引更多人才、品牌和藝術家來到香港，為業界創造機會，並為本地觀眾和來自世界各地的訪客帶來一場潮流文化的盛宴。

大會指，今年潮流市集帶來500款來自國際和本地品牌的獨家限量商品，包括限量版商品、球鞋、街頭服飾和收藏品。今年聚焦名人自家品牌，一眾明星們透過在ComplexCon的活動和限量商品發佈，亮點包括NJZ 推出的獨家膠囊系列、ZICO 與 Revenge 合作推出獨家商品等。

ComplexCon NJZ場門票早前開售，主辦方指已全數售罄。（資料圖片）

根據大會日程，NewJeans/NJZ將在周日壓軸登場，韓媒報道，NewJeans/NJZ與經理人公司「ADOR」爆發合約糾紛，單放方宣布解約，首爾中央地院今准許ADOR的假處分聲請，裁定5名成員不得獨立私接活動，但據報道，ADOR將派工作人員支援NewJeans/NJZ的香港活動，並請求主辦單位將團名標示為NewJeans，而非NJZ。