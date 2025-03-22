行車證續期｜1至2月網上續牌申請共3.68萬宗　較去年同期升逾80%

運輸署去年12月30日起，改善車輛牌照及簡化申請所需文件，署方今日（22日）公布，今年1至2月經網上遞交續領「行車證」的申請共有約36,800宗，即較去年同期約19,700宗，升幅逾八成。署方表示會繼續檢視運作流程，務求做到以人為本及省時便捷。



優化車輛牌照措施自去年12月30日起實施。（運輸署FB圖片）

新證不再印有屆滿日期 車主毋須再每年換證一次

運輸署公布，改善車輛牌照措施在去年12月30日起實施，今年1至2月經網上遞交續領「行車證」的申請共有約36,800宗，即較去年同期約19,700宗，升幅逾八成。目前署方已發出逾19萬張新證，車主毋須再每年換證一次。

改善措施推出後，車主如成功續牌，運輸署會發出通知書，列明車輛最新牌照的有效期作為紀錄，並不再印有屆滿日期的新證。今後如車牌號碼、顏色等車輛資料不變，每次續牌可沿用同一張證，毋須更換貼在車上的「行車證」。

今年1至2月經網上遞交續領「行車證」的申請共有約36,800宗。（資料圖片／林靄怡攝）

新證增設二維碼 掃瞄可隨時在網上查閱牌照屆滿日期

新證的特點之一是增設二維碼，只要掃瞄便可隨時在網上查閱牌照屆滿日期，若市民已登記成為「牌證易」用戶，更可一站式管理名下車輛，能隨時查閱「行車證」有效期，選擇接收續牌提示電郵，包括車輛牌照和駕駛執照，以提示切勿錯過續牌日期。

此外，車主續牌再毋須出示或提交實體「牌簿」及「驗車紙」，例如保險紀錄經保險業聯會的網上系統，也可即時核實，省卻上載保險文件。

運輸署又指，優化措施至今運作暢順，減少車主申請的手續，提升工作效率。署方會繼續檢視運作流程，務求做到以人為本及省時便捷。