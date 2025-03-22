300安老院舍簽「減約束」推自立支援照顧　議員綁雙手體驗受約束

不少安老院舍會安排部份年長院友穿約束衣，或束綁他們雙手等，避免他們不慎跌倒、減少拔除維生喉管或傷害自己的機會等。有安老服務業界組織關注長者受約束的情況，於今日（22日）舉行自立支援體驗日暨安老業減約束啟動禮，邀請超過100位業界代表及多名立法會議員接受約束體驗，感受院舍長者受約束之苦。此外，300間安老院舍簽署「減約束約章」，承諾減少使用約束物，冀提升整體安老院舍服務質素。



立法會議員狄志遠坦言體驗被約束在床上期間，感受強烈不安全感，甚至感到絕望。（主辦方提供）

超過100位業界被約束帶綁住 蒙眼體會長時間被約束

由安老服務業界慈善組織銀創基金會主辦的「自立支援體驗日暨安老業減約束啟動禮」，邀請超過100位業界代表及多名立法會議員接受約束體驗，包括躺下或坐下，手部、關節位置被約束帶綁住，同時被蒙上雙眼，體會長者被長時間約束的感受。

勞工及福利局副局長何啟明致辭時表示，樂見安老業界願意去推動減約束，並指如何令長者自主和自立的時間長一些，是政府未來施政工作之一，日後安老院舍相關條例修改後，人手比例及院舍面積亦會提升，在社署和業界合作下，盡量減少長者約束，希望社會各界繼續齊心做好。

部分參加者體驗被約束坐在輪椅上，並戴上約束手套，體驗雙手都未能自主活動的感覺。（主辦方提供）

300間院舍承諾簽署《安老業減約束約章》

銀創基金會近日制訂全港首個《安老業減約束約章》，目前有300間院舍承諾簽署，包括非政府機構津助院舍、日間護理中心及私營的安老院和殘疾院舍等。

．共同推動在院舍及社區實踐「自立支援」照顧模式，為體弱長者提升其晚年的生活質素和幸福感，提倡「支援有愛、自立無礙」的關愛文化

．以積極的態度持續推動機構實踐《安老業減約束約章》

．為實踐減約束行動，必要時向跨專業人士／團體進行諮詢和指導，以循序漸進方式達致以人為本的照顧計劃



銀創基金會：擬制定減約束培訓手冊 冀一年後檢討成效

銀創基金會會長李輝指出，短期內需進行多項工作，並與團體合作，如制定培訓手冊，為員工提供培訓，向院友及家人宣傳及進行公眾教育。她預計院舍減約束及實施自立支援，初期難免會出現不同狀況，院友及家屬會有不同疑慮，銀創基金會會密切注視情況，盼參與的院舍多作解說，期望一年後檢討成效。

港僅10多間院舍引入「自立支援」概念

香港目前只有約10多間院舍引入「自立支援」概念，提倡「3不」及「4要」，即「不約束、不尿布、不臥床」的「3不」；「要飲水、要進食、要運動、要排便」的「4要」。

銀創基金會舉例，一位在醫院須插鼻飼喉管的長者，入住一間推行自立支援的安老院時，院方會跟長者及家人商討一套減少約束的做法及流程，包括共同尋找可減約束的替代方案，如家人探訪時短暫解去長者手部約束，離開時恢復約束；轉介語言治療師訓練，提升咽喉肌肉力，改善吞咽功能，減少對胃喉的依賴。