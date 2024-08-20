華懋深井臨海住宅地擬改建單幢長者住宅兼安老院　料涉112伙住宅

華懋於2022年獲城規會批准於豪景花園前方的空置地皮興建兩幢合共165伙之住宅。發展商新近向城規會提出新申請，建議發展安老院舍、訓練中心暨住宿機構和經常准許的分層樓宇用途，料可提供112伙住宅，以及240至320個安老院床位。



上述項目位於青山公路青龍頭段丈量約份第388約地段第94號和毗連政府土地，鄰近華懋旗下深井豪景花園、位處豪景花園商場之西面、靠近青山公路青龍頭段，屬住宅（乙類）用地，地盤面積約3.56萬平方呎，當中連1.5萬平方呎政府用地。

擬放寬地積比發展16層高住宅

申請人作出放寬申請，擬將地積比率由2.1倍放寬至5.73倍，及上蓋面積從17.5%放寬至95%，以發展1幢16層高、樓面面積約20.4萬平方呎的大廈。

當中可提供樓面面積逾7.47萬平方呎合共112伙住宅、設240至320個床位的安老院及訓練中心等設施。同時該幢物業亦另設1層地庫。

以自負盈虧方式發展 提供高質素的安老服務和設備

申請人又指，將運用市場力量，以自負盈虧方式發展，提供高質素的安老生活和護理方案，以推動「老有所為」。同時憑藉在安老領域的專業知識和資源，透過此發展計劃，提供一站式、全方位、高質素的安老服務和設備，服務本港迅速擴張的老齡化社區。

另指擬議的綜合發展項目在規劃和社會福祉方面均有充分理據，料擬議綜合發展項目不會對周圍環境造成不可克服的影響。