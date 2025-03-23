盧煜明：香港進入創科黃金時期　中大將多用AI做教學或研究

香港中文大學校長盧煜明表示，現時是香港創科的黃金時期，對發展科研感到樂觀。他又指，中大未來會更多利用人工智能作教學或研究用途，但提醒社會要小心思考人工智能的道德倫理問題。



中大校長盧煜明稱，現時是香港創科的黃金時期，對發展科研感到樂觀。（資料圖片／梁鵬威攝）

剛上任中大校長兩個多月的盧煜明今日出席商台節目《政好星期天》時表示，現時本港對創科的資助較以往多了不少，舉例指自己20多年前回港發展時，相關研究基金只得幾十萬元，到現在InnoHK創新香港研發平台的項目，能得到數以億元計的資助，香港至今亦已設有約20所實驗室，研究已達世界級水平。

盧形容，現在是香港創科黃金時期，對發展科研感到樂觀。他又認為，香港是中國最國際化城市，很多外國著名科學家也喜歡來港，而近年亦有不少諾貝爾獎得獎者來港參加活動，形容香港是舉行學術會議的「橋頭堡」，可以透過舉辦活動，吸引世界各地學者來港交流。

盧煜明提醒，社會要小心思考AI在道德倫理、法律方面的問題。（資料圖片）

談到人工智能，盧煜明指AI可以協助醫生發現問題，例如可在影像掃描先做第一重篩選，節省病人等報告的時間，又可以在DNA基因測試協助解釋DNA排序。外國亦有研究指出，有病人致電與AI交流後，認為AI較真人醫護更加關心病人的情況。他認為，可能是因為AI不會情緒化，能更好服務病人。

不過，盧煜明提醒要小心思考AI在道德倫理、法律方面的問題，例如AI出錯，責任誰屬；在訓練AI過程中，會否洩漏私隱等。盧煜明又提到，中大未來會更多地利用人工智能作教學或研究用途，稱中大正檢視現時的算力是否足夠，以決定租用多少算力。

時任中大醫學院副院長盧煜出任中大校長前，曾舉行交流會見與中大學生。（資料圖片／黃浩謙攝）

2019年反修例事件，中大校園曾爆發激烈衝突，被問到現時相關烙印是否已消除、如何與學生建立互信，盧煜明指，現時是新的、很好的開始，要再重新出發，又稱上任前後都有很多時間及機會接觸學生，未來會繼續與學生交流，希望中大可再創高峰。他又提到，未來有意完善中大書院制，包括設立研究生專用的書院。