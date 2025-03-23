Coldplay演唱會｜消委會接25宗投訴　Cityline疑以AI道歉再惹批評

英國樂隊Coldplay4月在啟德體育園主場館舉行巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》，售票網Cityline指部份「門票上的資料出現偏差」須更換。Cityline昨晚在社交平台上載一條疑似以AI模特兒道歉的影片，宣布將全額退還受影響門票所產生的客戶服務費，同時公布在廣州及深圳增兩個換票地點。不過，有關影片疑似利用AI技術致歉的做法，引來不少網民留言批評。



消委會亦對有關換票事件表示關注，截至今日（23日）上午11時，共接獲25宗有關Coldplay香港演唱會需更換門票的投訴個案，消委會敦促Cityline 盡快完成換票安排，以保障受影響消費者的權益。



英國樂隊Coldplay4月在啟德體育園主場館舉行巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》。（資料圖片）

英國樂隊Coldplay4月在啟德體育園主場館舉行巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》，售票網Cityline指部份「門票上的資料出現偏差」須更換。Cityline昨日（22日）晚上稱，將全額退還受影響門票所產生客戶服務費，同時宣布在廣州及深圳增2換票地點，連同在香港的7個地點，9個換票點一覽。

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Cityline上載疑似AI道歉片 網民留言批評欠誠意

Cityline客戶服務部昨晚又在Instagram上載兩段中英道歉影片，片中出現一名年輕女子以書面語「讀出」上述事項，惟聲畫不同步，明顯以配音方式製作，配音的語氣生硬，英文亦有一定程度內地口音。

有網民懷疑片段以AI製作，批評Cityline的道歉無誠意，「認真？咁大個平台出啲咁嘅嘢，笑死人...靜靜哋打字出公告算啦，顯得你哋愈唔專業」，亦有網民批評Cityline影響香港形象。

消委會接25宗換票投訴

消委會指，截至今早11時，共接獲25宗有關Coldplay香港演唱會需更換門票的投訴個案，對此事件消委會表示關注，並敦促Cityline 盡快完成換票安排，以保障受影響消費者的權益。