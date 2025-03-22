Coldplay演唱會門票偏差　消息：港府促Cityline增廣州深圳換票點

英國樂隊Coldplay啟德體育園主場館巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》，有已取得門票樂迷接獲售票網Cityline通知指「門票上的資料出現偏差」，須於演唱會舉行前兩周，到本港7個指定地點換領新門票。

消息稱，港府得悉Cityline印票出錯後已立即要求該公司補救，包括在香港增加換票的地點，而另外由於部份內地歌迷已來港取票，亦要求CityLine在廣州及深圳加設換票點。另外，港府提出Cityline須退回手續費，以誠意承擔責任，妥善解決問題。



Cityline今日（22日）傍晚在社交平台以繁體中文、簡體中文及英文上載聲明，指Coldplay演唱會有關delivered by DHL的$1,399企位門票上資料出現偏差，Cityline正安排門票持有人更換新版門票。（Cityline Facebook）

門票錯印資料 須在港七個指定地點更換

不少已購買價值1,399元門票的樂迷在社交平台表示，近日接獲Cityline電郵通知，指「由於門票上的資料出現偏差」，要求消費者更換門票。有網民比對持有的門票，正確門票的左下方料應印上「KLOOK Hirer」，現時部份門票疑錯印「STAN ALIPAY」及「VIP-FLORIS」。

郵件提到須於本月24日至4月7日期間，帶同現有門票到香港7個指定地點，更換新版門票，有廣州樂迷今日就向《香港01》投訴，對補救措施安排失望，認為專程前往香港換票極為不便，需額外承擔交通成本，要求Cityline郵寄新門票，或允許受影響者毋須換新門票，否則須作出合理賠償。

英國樂隊Coldplay啟德體育園主場館巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》，有已取得門票樂迷接獲售票網Cityline通知指「門票上的資料出現偏差」，須於演唱會舉行前兩周，到本港7個指定地點換領新門票。(視覺中國圖片)

港府提出Cityline須退回手續費 以誠意承擔責任

消息稱，港府得悉Cityline印票出錯後已立即要求該公司補救，包括在香港增加換票的地點，而另外由於部份內地歌迷已來港取票，亦要求CityLine在廣州及深圳加設換票點。另外，港府提出Cityline須退回手續費，以誠意承擔責任，妥善解決問題。

Cityline聲明未提原因及能否不赴港換票：已就事件致歉

Cityline表示，原有門票將會被作廢，不可用作入場，並對於事件造成的不便，表示歉意。至傍晚，Cityline在網頁及在社交平台以繁體中文、簡體中文及英文上載聲明，指Coldplay演唱會有關delivered by DHL的$1,399企位門票上資料出現偏差，Cityline已就事件致歉，並正安排門票持有人更換新版門票，如有查詢，可電郵cs@cityline.com與Cityline聯絡。