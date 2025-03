Coldplay演唱會門票「資料偏差」Cityline致歉　消委會接17宗投訴

英國樂隊Coldplay4月在啟德體育園主場館舉行巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》,但有已取得門票樂迷接獲售票網Cityline通知,指「門票上的資料出現偏差」,須於演唱會舉行前兩周,到本港7個指定地點換領新門票。

Cityline今日(22日)傍晚在網頁及在社交平台以繁體中文、簡體中文及英文上載聲明,指Coldplay演唱會有關delivered by DHL的$1,399企位門票上資料出現偏差,Cityline已就事件致歉,並正安排門票持有人更換新版門票。

對於有內地樂迷認為專程前往香港換票極為不便,要求Cityline郵寄新門票,或允許受影響者毋須換新門票,聲明未有提及是否有新措施,亦沒說明門票上資料出現偏差原因。消委會指,至今晚7時接獲17宗有關投訴。



門票錯印資料 須在港七個指定地點更換

不少已購買價值1,399元門票的樂迷在社交平台表示,近日接獲Cityline電郵通知,指「由於門票上的資料出現偏差」,要求消費者更換門票。有網民比對持有的門票,正確門票的左下方料應印上「KLOOK Hirer」,現時部份門票疑錯印「STAN ALIPAY」及「VIP-FLORIS」。

郵件提到須於本月24日至4月7日期間,帶同現有門票到香港7個指定地點,更換新版門票,有廣州樂迷今日就向《香港01》投訴,對補救措施安排失望,認為專程前往香港換票極為不便,需額外承擔交通成本,要求Cityline郵寄新門票,或允許受影響者毋須換新門票,否則須作出合理賠償。

Cityline聲明未提原因及能否不赴港換票:已就事件致歉

Cityline表示,原有門票將會被作廢,不可用作入場,並對於事件造成的不便,表示歉意。至傍晚,Cityline在網頁及在社交平台以繁體中文、簡體中文及英文上載聲明,指Coldplay演唱會有關delivered by DHL的$1,399企位門票上資料出現偏差,Cityline已就事件致歉,並正安排門票持有人更換新版門票,如有查詢,可電郵cs@cityline.com與Cityline聯絡。