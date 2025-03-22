Coldplay.Cityline換票增廣州深圳兩處　研快遞換票　9換票點一覽

英國樂隊Coldplay4月在啟德體育園主場館舉行巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》，售票網Cityline指部份「門票上的資料出現偏差」須更換。消息指，港府得悉事件後已立即要求Cityline補救，包括在香港、廣州及深圳增加換票地點。Cityline今日（22日）晚上稱，將全額退還受影響門票所產生客戶服務費，同時宣布在廣州及深圳增2換票地點，連同在香港的7個地點，9個換票點一覽。



英國樂隊Coldplay4月在啟德體育園主場館舉行巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》。（資料圖片）

Cityline今日（22日）傍晚在社交平台以繁體中文、簡體中文及英文上載聲明，指Coldplay演唱會有關delivered by DHL的$1,399企位門票上資料出現偏差，Cityline正安排門票持有人更換新版門票。（Cityline Facebook）

換票點服務日期為3月24日至4月7日 烈建議提前取票

Cityline晚上指，已經在香港7個地方及廣州與深圳兩個地方，增設門票換領地點，服務日期為3月24日至4月7日，而樂迷可前往任何一個地點辦理換票手續，Cityline指雖然將會提供現場門票換領服務，但強烈建議提前取票，避免出現長時間排隊的情況。

將全額退還受影響門票所產生的客戶服務費 須時6至8周

Cityline又指，正在探索提供快遞門票換領服務，更多詳情將於近日公布。Cityline指，為對此次不便表示歉意，將全額退還受影響門票所產生的客戶服務費。退款將自動存入與購票時使用的信用卡或電子錢包。退款處理時間約需6至8週，具體時間視個別發卡銀行的處理速度而定。對於使用信用卡或電子錢包購票的門票，不會以現金或支票方式退款。

Coldplay.Cityline換票｜內地換領地點及服務時間

．廣州 – 永東巴士服務中心，廣州市天河區天河路 228 號 正佳廣場西門（營業時間： 星期一至星期日及公眾假期 12:00 ~ 19:30）

．深圳 – 永東巴士服務中心，深圳市南山區白石路與沙河東路交匯處 京基百納廣場 L1 66-69 號舖（營業時間： 星期一至星期日及公眾假期 12:00 ~ 19:30）



Coldplay.Cityline換票｜香換領地點及服務時間

．北角 – 順豐站，香港島英皇道255號國都廣場2樓202及203號舖（營業時間：星期一至五 11:00 ~ 21:00；星期六，日及公眾假期 12:00 ~ 20:00）

．太子 大南街 – 順豐站，九龍大南街24、24A及26號地下A舖（營業時間：星期一至五 10:00 ~ 22:00；星期六，日及公眾假期 12:00 ~ 20:00）

． 尖沙咀 – 順豐站，九龍漆咸道南11-15號余仁生中心地下A、B、C 舖（營業時間：星期一至五 09:00 ~ 20:00；星期六，日及公眾假期 09:00 ~ 18:00）

． 觀塘 – 順豐站，九龍牛頭角道300-302 號裕民中心地下53號舖（營業時間：星期一至五 11:00 ~ 22:00；星期六，日及公眾假期 12:00 ~ 20:00）

．大圍 – 順豐站，新界積運街2-8號海福花園地下16A及17號舖（營業時間：星期一至五 11:00 ~ 22:00；星期六，日及公眾假期 12:00 ~ 20:00）

．荃灣 – 順豐站，新界西樓角路64-98號及青山公路264-298號南豐中心8樓807-808室（營業時間：星期一至五 11:00 ~ 22:00；星期六，日及公眾假期 12:00 ~ 20:00）

． 香港國際機場 – 大嶼山香港國際機場抵港層（L5）設施櫃檯A03及B03（營業時間：4月4日至 4月12日 08:00~20:00）

