施政報告｜建3鐵路及3幹道　林世雄：明年研港深西部鐵路走線安排

施政報告2022提出將推展3項鐵路及3項主幹道重點運輸基建項目，包括上屆政府提出的港深西部鐵路，其餘5項中兩項涉將軍澳，包括興建「將軍澳—油塘隧道」及把港鐵將軍澳線南延至第137區；港府又力圖強化香港國際航空樞紐地位，把香港國際機場海天客運碼頭改造成「海天中轉大樓」，以支持海空及陸空客運中轉。商務及經濟發展局局長丘應樺、運輸及物流局局長林世雄、署理財經事務及庫務局局長陳浩濂、運輸及物流局常任秘書長陳美寶今（21日）出席記者會，解釋相關政策。



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《鐵路發展策略2014》提出的東九龍線（《鐵路發展策略2014》圖片）

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【18:24】林世雄表示，屯馬線將來較擠塞，若駁到九龍塘能減低屯馬線擠塞情況，因九龍塘為東鐵線及觀塘站的交匯，「東鐵線除咗有啲南北線，同時亦有東西線元素，所以我哋覺得較駁去荃灣線方案，更有效地舒屯馬線擠塞。」

至於新項目是否港鐵營運？他說有多個考慮因素，第一鐵路建造及將來營運，甚至乘客換乘，亦要一籃子考慮，並須顧及港鐵及政府的營運協議條文，因此要逐個項目單獨審視。此外，交椅洲基建項目方面，發展局在今年底展開公眾諮詢，屆時會有更多相關資料。

【17:55】林世雄表示，與業界合作推動智慧港口發展，增強競爭力。局方亦落實稅務優惠，增取更多高增值的機構落戶；亦與物流發展局及業界制定短中長策略。

航空方面，香港國際機場貨運量去年仍冠絕全球，自從「0+3」後，客運量創新高，由當時每日逾1萬人增至約2.4萬人次，客運航班增至140至180班，相信穩定疫情可迎來航空業復蘇。

運輸署已展開全港性交通習慣調查，亦計劃明年提出初步建議，2025年公布構建可靠安全智能高效的運輸策略藍圖。至於公共交通補貼計劃臨時特別措施延長明年至4月底。

【17:50】運輸及物流局局長林世雄表示，大致歸納24個字歸納相關政策︰「運輸基建、 推動發展、鞏固房屋航運中心、構建智能高效運輸。」他指，政府將興建3條主要幹道包括，北都公路、沙田繞道、將軍澳油頭隧道；3條策略鐵路包括，港深西部鐵路，中鐵線、將軍澳線南延線，明年4季將整合發展藍圖。

至於港深西部鐵路首階段研究在今年內完成，並在明年第一季進行次階段研究。政府亦積極繼續北環線支線相關工作、東涌線延線、古洞站在明年動工。道路亦正進行一系列項目，包括11號幹線，元朗公路擴闊工程等；亦有興建中的將軍澳藍田隧道，正在最後階段，相信今年內可開通。

【17:45】丘應樺表示，有關區域知識產權貿易中心，政府支持採取多管齊下措施，包括明年向立法會提交相關附屬法例，方便商標持有人在多個群法管轄區註冊，並加強知識產權保護。長遠而言，將由現時11人增至100人，爭取在2030年自主進行實質審查。

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【17:40】商務及經濟發展局局長丘應樺表示，面對複雜的地緣政治及複雜國際經貿環境，更需要充份利用一國兩際的優勢，提升國際中心地位。現時正積極尋求加入全球最大協定、佔全球三成人口的《區域全面經濟夥伴關係協定》RCEP，其國家佔香港貿易七成。

丘續指，繼續支援會議展覽業，延長防疫抗疫基金的有效期至明年6月30日，亦在明年7月1日推出14億元新計劃，期望3年內吸引200場展覽。政府亦繼續擴展會展設施，機管局明年動工興建博覽館第二期，爭取2027年啟用，連同會展的面積，合共將增至22萬平方米。

丘又指，5G網絡覆蓋九成人口，2022年6月5G用戶數目超390萬，佔人口50%，但個別地點如新發展地區不理想，需安裝更多基站。惟營辦商反映有困難，與土地持有人八成協議，或收費高昂租金，因此計劃修定相關指引，確保新建樓宇預留空間予電訊商裝設設施，目標明年完成諮詢提交立法會。政府將繼續推動5G發展，包括開放頻譜、開放約1,500個政府場所安裝、資助興建光纖到偏遠地區。

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