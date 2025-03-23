Complexcon NJZ演出　未受韓國法院禁令影響　粉絲感失而復得

獲政府盛事資金資助的國際潮流盛事ComplexCon，今日（23日)最後一日，曾經歷改名風波的韓國女團NJZ將在今晚表演。



日前韓國法院裁定，暫時禁止NJZ成員私自進行演藝活動。有粉絲指聽到裁決時感到相當擔心，幸好Complexcon不受影響，讓她放下心中大石，又指會繼續支持NJZ。



香港藝人陳冠希今日（23日）到NJZ周邊攤位簽名。（周令知攝）

韓國女團NJZ今晚將在ComplexCon表演，但韓國法院在21日裁定，成員暫時不能以NJZ名義私自進行活動，令一眾粉絲擔心ComplexCon受影響。不過，NJZ則指如期到港表演，才讓粉絲們放心。

今午2時許，ComplexCon場內有約百粉絲排隊購買NJZ的周邊產品，不少人都稱需排隊3小時才能買到心頭好。香港藝人陳冠希亦有到其攤檔簽名支持NJZ。

呂小姐今早10時已排隊進場，直至1時才買到NJZ的周邊，共花費約400元。她指，前日聽到裁決時，十分擔心NJZ無法來港，幸而後來聽見成員指會如常表演，才放下心頭大石。她指十分期待今晚的表演，並特意在手臂上貼上NJZ的紋身貼紙，和帶備了手燈等應援物到場支持她們。

NJZ粉絲Fish是日前受Cityline售票風波影響的苦主，當時她原想買23日NJZ場的門票，卻收到21日場的門票，結果她向消委會、Cityline等投訴，才獲退票。之後她再次購票，無奈前日又聽到韓國法院的裁決，再次十分擔心無法在ComplexCon見到NJZ，幸好今次活動不受影響，稱感到「失而復得」。

來自東莞的王小姐為了支持NJZ，專程到港觀看其演出。她特意帶備應援燈等物品支持NJZ，並指無論發生風波，都會一直支持她們。