恒大入稟向許家印丁玉梅等索償 指批財務報表令公司損失
撰文：朱棨新
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中國恒大欠債逾2.6億萬元，去年被頒令清盤，清盤人其後入稟向創辦人許家印、其前妻丁玉梅、前行政總裁夏海鈞和前首席財務官潘大榮和3間相關公司，追討約468億元，又取得禁制令，阻止他們處理600億元資產。恒大上周五(21日)再入稟高等法院，指他們管理恒大期間涉違反責任等，包括準備和批准公司於2018至2020年的財務報表、令恒大招致損失，入稟向他們索償。
原告為已遭清盤的中國恒大集團，七名被告依次為許家印、恒大前行政總裁夏海鈞及前首席財務官潘大榮、Xin Xin (BVI) Limited 、許家印的前妻丁玉梅、Yaohua Limited及Even Honour Holdings Limited。
入稟狀指，被告在管理或處理恒大和其子公司的事務時，涉及違反責任、失實陳述等，就相關損失向被告追討。入稟狀指，被告的行為包括準備和批准該些公司於2018、2019和2020年的財務報表、以及2019至2021年未經審計的財務資料。
恒大去年亦入稟控告多名被告違反責任等，而該次入稟則涉及2017年的財務報表，和2018年的財務資料、
案件編號：HCA559/2025
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