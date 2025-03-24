麥當勞前經理涉非禮　女兼職被反鎖更衣室口交　事後獲讚「真牛」

麥當勞前經理涉非禮女兼職，女事主今午(24日)在屏風後作供，她稱與被告在餐廳認識時只有15歲，她會叫被告做「叔叔」，有天她不用上班，被告卻叫她回餐廳聊天，她到步後，被告帶她到更衣室並鎖上門，又摸她的胸部，並要她口交，她為被告口交了10分鐘，這亦是她第一次為人口交。當晚過後，被告有在訊息讚她「真牛」，又稱：「心裡都是你口的那個。」



被告梁垚否認非禮等3罪，在區域法院受審。(陳曉欣攝)

休假獲邀回餐廳聊天

X在屏風後作供，她與被告梁垚(32歲)在涉案餐廳認識，她有時會叫被告「叔叔」。她事發當日休假，應被告邀請到涉案餐廳聊天。被告拉了X進入更衣室鎖上門，摸其胸部約數分鐘，X表現抗拒，但被告不讓她走。其間，被告要X伸手入內褲摸陽具，勃起後要求X為他口交十多分鐘，之後兩人互相愛撫親吻，被告又吻X的胸部，兩人其後一同離開。

有表明她當時只有15歲

當晚，被告在微信發訊息讚X「真牛」，X供稱被告意思是指她「第一次幫人口交已經咁犀利。」被告又稱：「現在心裏全是你剛剛口的那個。」X則回應稱：「人家是第一次口呢。」X稱她已經在訊息中表明她只有15歲。

被告要求發私處照片

X續指，被告在同年7及8月邀請X上被告家，X為被告口交，兩人亦發生性行為。此外，X應被告數度要求，發送她私處的照片給被告。

X曾借5000元給被告

2022年9月5日，X想與被告斷聯，及取回她之前借給被告的5000元，被告還了錢，但要求見X最後一面，X謊稱她已經有男友，被告仍稱：「不過叔還是勸你最後來一次。」當X拒絕後，被告稱：「既然你這樣別怪我了。」又叫X：「你選？有對話，有視頻，有語音。」

不想報警鬧大事情但又感害怕

X供稱，她當時認為被告是提出性要求，故拒絕了。被告隨之要脅稱他手上有X的照片，如果X不肯見面他便會「po上網」，X警告被告如他公開照片，她會報警。X稱她當時有點害怕，但不想報警鬧大事情。

被告江垚（32歲，經理）被控向16 歲以下的兒童作出猥褻行為、威脅發布私密影像及未經同意下威脅發布私密影像3罪。控罪指，被告在2022年3月3日灣仔一間麥當勞的更衣室內向女童X作出猥褻行為；另在2022年9月5日及2023年4月29日威脅發布X的私密影像，及未經同意下威脅發布X的私密影像。

案件編號：DCCC 18/2024