麥當勞前經理涉要15歲女兼職口交　女方16歲帶返家性交　案件開審

麥當勞前經理涉在餐廳更衣室要15歲女兼職口交，女方滿16歲再帶返其家發生性行為，並涉用偷拍口交照迫女方繼續。女兼職封鎖其聯絡後，經理涉把口交發給一名同事，女兼職得悉後報警。經理被捕時卻稱：「我唔清楚發生咩事。」他否認非禮等3罪，案件今(24日)在區域法院開審。



被告江垚，32歲，被捕時報稱經理，現已不再在麥當勞任職。他被控向16 歲以下的兒童作出猥褻行為、威脅發布私密影像及未經同意下威脅發布私密影像3罪。控罪指，被告在2022年3月3日灣仔一間麥當勞的更衣室內向女童X作出猥褻行為；另在2022年9月5日及2023年4月29日威脅發布X的私密影像，及未經同意下威脅發布X的私密影像。

被告江垚否認非禮及以私密照作威脅等3罪，在區域法院受審。（資料圖片）

被告曾帶X到餐廳更衣室並要求口交

控方開案陳詞指，被告是港島區一間麥當勞的餐廳經理，X在餐廳任職兼職侍應，二人成為朋友。2022年3月3日晚上10時，被告帶了X到餐廳更衣室內，親吻X和摸她胸部，X應被告要求為他口交。

被告曾用裸照要脅X性交

同年7月，已滿16歲的X應邀到被告家中為被告口交，並在8月與被告發生性行為。被告在9月用X發給他的下體照，威脅X性交，X拒絕並封鎖被告的訊息。

被告把X的口交照發給同事Y

及至2023年4月，被告在WeChat向X的前同事Y發了一張X為被告口交的照片，Y在8月將照片發給身處內地的X，X認出她是相中人，認為是她在被告家中時被偷拍的。X向男友透露後報警處理。被告同月被捕，稱：「我唔清楚發生咩事。」

案件編號：DCCC 18/2024