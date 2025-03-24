Coldplay演唱會｜羅淑佩︰已促Cityline交代致歉　將指導應變工作

英國天團Coldplay下月初將在啟德主場館舉行巡迴演唱會，售票網Cityline指部份「門票上的資料出現偏差」須更換。文體旅局局長羅淑佩今日（24日）表示，Cityline需要自行解釋為何出錯，又指當局在知悉事件後，已立即要求Cityline盡快交代補救措施，以及向公眾作出道歉，並要求Cityline及主辦方準備應變工作。

至於七欖球迷村提早半小時關閉方面，她指啟德體育園內已有多間食肆及商舖，球迷也可乘坐穿梭巴士往返體育園至酒店，相信他們返回市區後可參與本港的夜經濟。



英國樂隊Coldplay4月在啟德體育園主場館舉行巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》。（資料圖片）

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英國樂隊Coldplay演唱會爆出印錯門票事件，主辦方上周開始發放實體票，惟購得1,399元企位門票的觀眾被要求換票，售票網Cityline解釋部份「門票上的資料出現偏差」須更換，將全額退還受影響門票所產生客戶服務費，並在中港兩地設立換票地點。

羅淑佩︰知悉事件後已立即要求Cityline交代補救措施及致歉

文體旅局局長羅淑佩回應指，由於印刷及配對門票等程序，全部由售票網Cityline負責，因此Cityline需要自行解釋為何出錯，而當局在知悉事件後，已立即要求Cityline盡快交代補救措施，以及向公眾作出道歉。

她又指，當局會密切觀察換票的情況，如有需要會指導Cityline及主辦方準備應變工作。「𠵱家仲有一啲時間，因為四月先開騷，我哋會密切觀察情況，有需要會作出要求同引導。」

文體旅局局長羅淑佩。（廖雁雄攝）

▼2024年4月5日 香港國際七人欖球賽首日情況▼



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七欖球迷村提早半小時關閉 酒店穿梭巴士可接載旅客返市區夜經濟

此外，香港國際七人欖球賽將在3月28日至30日舉行，首次設有佔地7,800平方呎的七欖球迷村，原定在每日比賽開始至晚上11時開放。惟中國香港欖球總會宣布，為盡量減少對鄰近地區的影響，球迷村將提早至晚上10時半關閉，周日（30日）則在晚上7時關閉。

被問到對夜經濟帶來的影響，羅淑佩表示啟德體育園內的商場已設有商場、食肆及商舖，園內亦設有20多個餐飲攤檔。她又指，多間酒店設有穿梭巴士接載球迷往返體育園至酒店，相信他們返回市區後可繼續參與本港的夜經濟。