LIV GOLF｜瑞士客讚港體驗勝新加坡　羅淑佩稱目標建長期合作關係

在粉嶺高爾夫球場舉行的國際級賽事LIV Golf香港站，今日（9日）進入第三日賽事，亦是最後一日，吸引不少旅客前往觀賽。包括有內地家長帶小朋友專程來港，稱「在亞洲看不到這麼多世界第一的選手嘛。」並順便遊覽香港景點，花費約5,000元。另外第二次觀賞香港站賽事的瑞士旅客稱，一連觀賽3天，認為比在新加坡觀賽的體驗更佳，因大會安排更具組織性、現場氣氛更好，球迷反應更熱情。



另外，文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦到場觀賽，指政府與主辦方Liv Golf有緊密合作關係，目標是建立長期合作關係，以後每年回歸香港舉行賽事。



一連三日、在粉嶺高爾夫球場舉行的國際級賽事LIV Golf香港站今日（9日）進入第三日賽事。賽事雲集全球頂尖的國際級高爾夫球手，包括德尚博、拉姆和科普卡等，除國際級賽事外，還提供活動、音樂娛樂等。

廣州旅客梁先生稱，每人花費約900元購票 ，該票價可以更靠近比賽場地觀賽，「在亞洲看不到這麼多世界第一的選手嘛。」（洪芷菁攝）

經常打高爾夫球廣州旅客梁先生稱，今次帶兒子一同觀賽，每人花費約900元購票 ，該票價可以更靠近比賽場地觀賽，「在亞洲看不到這麼多世界第一的選手嘛。」他表示，以前曾在美國觀看大師賽（Masters Tournament)，但票價較貴，亦難以購票，而香港賽事就隨時都可以買票，交通也很方便。

他還表示，昨日與兒子抵港，遊覽了香港仔、太平山頂、文武廟、避風塘等景點，並打算今日觀賽後，晚上離港。他續指，在香港酒店住宿方面花費了一、二千元，餐飲則花費一千元，而同行小朋友覺得今次體驗「挺好的」。

玩了15年的高爾夫愛好者、深圳旅客譚先生和太太表示，今年第三年來港觀看賽事，認為「氛圍比傳統比賽感覺要熱情一些。」（洪芷菁攝）

玩了15年高爾夫球的深圳旅客譚先生和譚太表示，今年第三年來港觀看賽事，購買了300多元的普通門票，又認為「氛圍比傳統比賽感覺要熱情一些，之前看傳統比賽很沉悶，開球從一號洞開球，這個十八洞開球，中間又有音樂，還有餐吧，而且觀眾以年輕人更多。」被問及會否到香港其他地方遊玩，譚太表示會即日返回深圳，因平時也會來香港遊玩。

深圳旅客王小姐，去年也有來看比賽，憶述去年來觀賽時，天氣比較冷和下雨，而「今年天氣還是蠻好，會比去年舒適很多。」（洪芷菁攝）

深圳旅客王小姐，去年也有來看比賽，今天第一天來看，購買了一張900多元門票。她憶述去年來觀賽時，天氣比較冷和下雨，而「今年天氣還是蠻好，會比去年舒適很多。」她又表示，從深圳過來球場很方便，大約40分鐘就到了，以後也會來港觀賽。

來自瑞士的觀眾Marco Muff（左）及Stephana Müller（右）稱觀賽體驗不俗，認為大會安排具組織性、現場氣氛好，球迷反應亦熱情。（洪芷菁攝）

玩了25年高爾夫球、來自瑞士的忠實球迷Marco Muff與Stephana Müller認為相比其他美國PGA的賽事，香港的票價較便宜，並一連三天出席觀賞所有賽事，讚賞體驗非常好。Marco Muff稱，去年到新加坡觀看Liv Golf賽事，而今次則是第二次來觀看香港站賽事。他稱更喜愛香港，因香港大會安排更具組織性、現場氣氛更好，球迷反應更熱情。他亦讚賞粉嶺高球場歷史悠久，亦具優美自然環境，如樹木及鳥類，值得遊訪。

他表示，上周到達香港，期間順道遊覽了九龍及港島，包括太平山頂，品嘗香港美食如牛肉麵、糕點等，並會在本周二（11日）離港。如明年繼續舉辦，他表示必定會再來香港觀賽。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦到場觀賽，目標是Liv Golf達到長期的合作關係，每年回歸香港舉行賽事。（洪芷菁攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦到場觀賽，她表示現場氣氛非常好，天氣很好，並留意到很多觀眾非常享受。她認為，有別於以往嚴肅的賽事，這裏的氣氛更有趣、輕鬆，是旅遊、娛樂應有的樣子。

被問及預算案提及政府會與Liv Golf長期合作，是否牽涉金錢優惠等誘因，她表示政府與主辦方Liv Golf有緊密合作關係，目標是達到長期的合作關係，希望每年回歸香港舉行大型賽事。

LIV Golf行政總裁Scott O'Neil則表示，很高興來香港，認為賽事聚集了厲害的選手，又讚賞香港具有世界級高爾夫球場及食物、文化等。他續指，賽事在全球逾8億家庭進行電視轉播，認為香港是一個很好的城市，可以吸引很多人前來，已與港府有建設性、正面的商討，必定會繼續推展合作。