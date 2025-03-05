啟德體育園開幕禮影片現下架疑雲　羅淑佩解畫：從來冇上過架

啟德體育園開幕禮上周六（1日）舉行，開幕禮表演環節不設直播，但錄播節目在當晚9時半在本港4個電視台播出，惟播出後未能在各電視台網頁重看節目，有報章引述消息指有關節目已下架，並有政府中人否認與剪輯「甩碌」有關。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩今（5日）回應事件，指影片沒有所謂「上過架」，在電視台播放完後就不能再看，但據其理解一般節目會經過剪輯及最後處理工作後會上架，但具體時間無進一步消息可公布。



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文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右三）今早（5日）在政府總部會見傳媒。（鄭子峰攝）

稱一般節目經剪輯後上架 具體時間未有公布

羅淑佩今表示，開幕禮從來沒有所謂的「上過架」，指4台播完後便完成，故已不能再觀看。她指據其理解，一般節目稍後可在網上上架，但須經過剪輯及最後處理工作，具體時間無進一步消息可公布。

啟德體育園開幕禮錄播節目出現剪輯「甩碌」情況，歌手葉麗儀唱出《上海灘》第一句「浪」字後，畫面突然變成乒乓球表演。錄播節目播放完後，已未能再在各大電視台重看，有報道引述消息指相關節目已下架，但政府中人否認與剪輯「甩碌」有關。