《醫教社同心協作計劃系列一：你真的了解我嗎？》

請讀者們先回想一下求學時期，你或你身邊的同學有否曾感受過情緒困擾？面對情緒困擾時，又能向誰人傾訴求助？如未能妥善處理情緒困擾，又對大家的成長帶來甚麼影響呢？

由2016/17學年起，醫務衞生局聯同醫院管理局、教育局和社會福利署推出「醫教社同心協作計劃」。在計劃下，醫院管理局的專責護士會與學校合作，進行年度問卷篩查，旨在及早識別並協助受焦慮、抑鬱情緒困擾的兒童及青少年，為他們提供適切的支援服務，以促進學生的個人成長及心靈健康。



撰文：青山醫院精神健康學院精神科註冊護士劉裕安



每個人或多或少都會背負著不同程度的壓力，你又有多了解你身邊的同學、朋友、子女呢？你又有多了解你自己呢？面對情緒困擾時，你又會否主動尋求協助，在情況惡化前及早處理？（資料圖片）

今年十三歲的樂諾是個品性純良的女孩，從小她便與家人在內地居住，並由祖父母照顧，她的童年看似過著簡單平淡的生活，沒有太大的壓力。

常言道「計劃總是追不上改變」，當樂諾享受著她升中前的最後一個假期期間，父母便知會她，以一句「為你好！」，便以香港有更好的教育和學習環境，就將她獨自送到香港升讀中學。

樂諾只好「硬著頭皮」、孤身一人來到香港升學。或許是因為樂諾的學習成績優異，又或許是因為她的性格乖巧，老師們除了感覺她的身形偏瘦，間中面露憔悴外，大家都認為她適應良好。直到學校收到年度問卷篩查結果的一刻，樂諾的名字竟然出現在需要關顧的學生名單上！這一刻，樂諾的需要終於被察覺到。在得到樂諾父母的同意下，專責護士有機會了解樂諾一直以來所面對的壓力。

第一次見面當天，樂諾有些緊張，從走進會議室到坐在我面前，她都緊抱著一本筆記簿。經過簡單的介紹，樂諾明白見面的目的是為了了解她時，她終於有機會訴說出自己的感受及困擾。在建立互信後，透過那本筆記簿，我更發現原來樂諾有很高的藝術造詣。她把一直以來所面對的壓力，均以漫畫的形式描繪了出來。當中包括與祖父母的代溝問題，父母不了解她的夢想，失去朋友的支援和在陌生的城市中生活的壓力。

「醫教社同心協作計劃」下，醫院管理局的專責護士會與學校合作，進行年度問卷篩查，旨在及早識別並協助受焦慮、抑鬱情緒困擾的兒童及青少年，為他們提供適切的支援服務，以促進學生的個人成長及心靈健康。(資料圖片)

樂諾在篩查中以無聲的吶喊尋求幫助，最終在情緒困擾的初期及早介入，並透過心理輔導和情緒支援，樂諾慢慢了解到自己有抑鬱情緒，繼而一步一步掌握疏導情緒的技巧及提升抗壓能力。我亦鼓勵樂諾以她的漫畫作為與父母溝通的橋樑，令她的父母更了解她的想法。老師和社工得知樂諾的藝術天份後，亦邀請她加入視藝學會，不但讓她可以慢慢融入校園，亦擴大了她的社交圈子。樂諾更從不同的比賽中得到肯定，從而提升了個人成就感。

其實每個人或多或少都會背負著不同程度的壓力，你又有多了解你身邊的同學、朋友、子女呢？你又有多了解你自己呢？面對情緒困擾時，你又會否主動尋求協助，在情況惡化前及早處理？

青山醫院。（資料圖片/鄭子峰攝）

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。



故事細節經修改以保障病人私隱。

