精英運動︱鄭景亮：改制冀發展更穩定　運動員仍需爭成績續留A級

政府昨日（24日）公布精英運動項目新安排，其中一項修訂為，運動項目由1998年起曾三次成為奧運賽事，便合符資助資格，不再使用舊有「前四後二」的條件。精英體育事務委員會主席鄭景亮中表示，一直有定期檢討制度，在過去的東京奧運及巴黎奧運，香港運動員都有亮眼成績，因此今次全體委員會支持修改門檻，令運動發展更穩定。不過，他強調要留在A級的計分制沒有改變，運動總會仍需每2年檢討前獲得10分，「因為冇理由冇成績都繼續」。



「香港精英運動員熱血金句牆」合輯了歷年來多位香港體壇精英在不同場合說出振奮人心的金句。（資料圖片/香港體育學院）

鄭景亮今早在電台節目表示，現時制度規定每4年在奧運後作檢討及再修訂，期間有不少年期改動，因為每年主辦國家都有不少運動項目新增或刪減，「出出入入」的情況亦令不少運動總會有困擾。今次修訂後桌球及網球將會在未來兩年繼續成為A級項目，鄭景亮稱，過去已留意桌球有機會跌出A級項目，關鍵是桌球能否進入奧運，最終委員會全體決定改為1998年後曾有三屆成為奧運項目，取代現時「前四後二」的門檻。他又指「桌球絕對可以入A」，如最終不能留在A級，相信社會大眾都會感到可惜，而且桌球在社會亦有一定認受力，因此希望不再設下一個枷鎖。

他續說，今次修訂看似只用於桌球，但其他運動項目同受影響，因為過去運動員都有反映壓力非輕，改制後相對穩定，相信不同運動總會都能更放膽去進一步爭取成績。不過，鄭景亮指運動項目要留在A級的計分制並沒有改變，需要達到10分的門檻「係好困難好困難」，不過他認為現時制度的鬆緊程度符合發展需要，而且會每兩年檢討，如運動項目未能取得10分，經過2年觀察亦沒有成績時，便會降級。

（資料圖片/體院2021/22年報）

至於網球項目，鄭景亮指根據過去4年計分，網球已達A級，現時亦已在A級。但為何有降級危機，是因為要留在A級的話，需要在大型國際賽事，如奧運、亞運等取得獎牌，但網球並沒有世錦賽，「好似考試咁，其他運動有4個試考，網球得3個」，因此在今次修訂時，就將網球的四大滿貫等賽事亦納入考慮，「補番個漏洞」。

他又以剛勇闖ATP 1000級別的邁亞密大師賽第三圈的網球手黃澤林為例，指網球在青訓方面表現良好，可以培養出土生土長的成功運動員。基於要與其他運動項目看齊，他認同，網球手要在四大滿貫等賽事中取得前三名的成績，是絕對不容易，如果未來有更多資源、不排除會再放寬，會適時作檢討。

另一修改為，自今年4月1日起，全職運動員入門組別的成年隊資助，標準資助額將由現時的每月7,130元，提高至每月1萬元。鄭景亮指是視乎運動員生活水平作出調整，一方面看見香港運動員有困難並且有需要，亦有成績，在體院財政許可下認為可以支持。體育學院副主席、體育委員會成員鄭泳舜就表示，調整資助要審視消費物價指數，亦有助完善整個計劃，但不是每個層階都有升幅。他又指，早前社會上已有意見，希望有一個穩定的資助，亦希望有一個向上的機會。

體育學院副主席、體育委員會成員鄭泳舜就表示，調整資助要審視消費物價指數，亦有助完整整個計劃，但不是每個層階都有升幅。（資料圖片/夏家朗攝）

鄭泳舜又說，相信大部份成年隊「都好感恩」，因為現時體院包食宿，而現時體院約1600多名運動員當中有約100名為成年隊。他又指，調整資助是希望多些運動員想投入成為全職運動員時可以少一點顧慮，檢視時希望加幅符合市場情況。不過，他希望運動員不只以資助為目標，亦應要向上流動，要有競爭性作為目標。

中國香港桌球總會主席羅永聰直指桌球很「無辜」。（資料圖片/洪戩昊攝）

中國香港桌球總會主席羅永聰在同一節目中表示，桌球界好歡迎今次安排，數年前已不斷有提出訴求，現時可「鬆一鬆口氣」，可以專心訓練桌球手，但並非沒有壓力，因仍要爭取成績留在A級。羅永聰指計分制今次沒有改動，而桌球經常「爆分」，過去10多年都達到門檻，不認為需要放寬，因為太容易達標亦失去競爭。

他續說，桌球由2009年開始一直是A級，亦成功搶了好多好成功的球手，但一旦跌下B級資源會少8成，更要離開體院，住宿等全都沒有，體院也不會再有桌球部。他另指，現時桌球發展最欠缺的是場地，希望政府發展新市鎮時可以考慮興建桌球設施。