精英運動｜桌球網球維持A級、高球升A級　全職運動員資助增至1萬

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（24日）主持體育委員會會議後見記者，公布精英運動項目新安排，其中桌球及網球將會在未來兩年繼續成為A級項目，殘疾人保齡球維持B級；另有8個成績理想的項目將由今年4月起升級，如高爾夫球升A級，獨木舟及殘疾人游泳升B級等。



成年隊資助為全職運動員的入門組別，他們現時標準資助額每月為7,130元。羅淑佩公布今年4月1日起將提高至每月1萬元，上升約三成，她指調整參考了其他培訓計劃，對於全職資助而設立，委員一致同意調整。



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羅淑佩表示，在會上與體育界朋友討論許多課題，介紹精英體育項目資助制度及精英運動員直接資助機制。她表示，政府一直透過精英體育項目資助制度，決定什麼項目可成為A級或B級項目，若能成為A或B級，能獲得額外資助發展。A級項目運動員可在香港體育學院接受全面訓練，為了確保該制度能緊貼運動員的需要，與國際體壇的最新發展，文體旅局在每屆奧運及殘奧後檢討安排，根據資格要求運動員成績，決定個別項目升級或降級。

8個成績理想項目今年4月起升級

她指會議深入討論，聽到業界提出的意見。「我們一致認為要充分考慮精英體育發展的需要，以及個別項目的獨特性，需要有彈性，因此體育委員會對現時制度作出調整。」

羅淑佩公布，當中桌球及網球將會在未來兩年繼續成為A級項目，另一個則是殘疾人保齡球維持B級；另有8個成績理想的項目將由今年4月起升級，當中高爾夫球升A級，獨木舟及殘疾人游泳升B級等。

她說愈來愈多項目升級，除了反映運動員能力外，他們在不同級別比賽成績不斷進步，證明一直以來精英體育政策方向正確，會留意密切需要及體育發展情況，為運動員培訓。

精英運動員直接資助額由4月1日起上調8.3%

羅淑佩表示，直接資助機制方面，體院有不同計劃讓運動員有穩定經濟環境，可安心受訓練。近年港運動員表現出色，巴黎奧運會殘奧會後，社會有討論希望政府檢視運動員的資助，施政報告2024亦提出邀請體院檢討資助機制，現在已完成檢討。

所有精英運動員，包括殘疾運動員，直接資助額由今年4月1日起，上調8.3%。上次調整在2022年，體院考慮到2022年至今年的消費物價升幅，市場薪俸趨勢，吸引體育人才的需求，委員一致認為8.3%升幅合適。

她指成年隊資助為全職運動員的入門組別，他們現時標準資助額每月為7,130元，今年4月1日起將提高至每月1萬元，調整參考了其他培訓計劃，對於全職資助而設立，委員一致同意調整。

為優化殘疾運動員的培訓階梯，體院同樣將引入成年隊組別，現時殘疾運動員無成年隊的安排，改變後相信可吸引更多殘疾運動員投入全職的行列。