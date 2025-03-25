殺校｜天主教博智小學恐難應付私辦小一　不排除與教區屬校合併

教育局本月13日時向全港官津小學發出「開班信」，黃大仙區天主教博智小學及南區鴨脷洲街坊學校被「派 0 班」，即不獲政府資助開辦小一級。教育局提出3個方案，包括申請將小一級變成私立營辦、與其他小學合併或停辦。



天主教博智小學的辦學團體今日（25日）表示，以私立形式開辦小一涉及資源龐大，恐怕難以應付。現時不排除博智與教區屬校合併，但未有定案。



於2025年度小一派位下，有兩所資助小學未能獲教育局批准開辦資助小一班級，黃大仙區的天主教博智小學是其中一間。（資料圖片/黃浩謙攝）

本港生育率低，適齡學童正面臨結構性下降，陸續有小學被「派 0 班」，面臨殺校危機。教育局本月13日時向全港官津小學發出「開班信」，兩小學被「派 0 班」，需從3方案中選擇一個以「救校」，分別為將小一級變私立營辦、與其他小學合併、申請停辦。

其中被「派 0 班」的學校為博智小學，其辦學團體天主教教育事務處回覆表示，明白全港適齡學童人口正面臨結構性下降，對此感到無奈。博智建校60多年得到家長的認同，同學也喜歡學校，但惟礙於學生減少，加上交通不便，導致未能獲派小一班級，深感惋惜。

天主教教育事務處表示，學校法團校董會正積極與持分者溝通，尋求最合適的方案。其中以私立開辦小一的方案，因涉及因涉及資源龐大，恐怕難以應付。天主教教育事務處不排除博智與教區屬校合併，仍屬商討階段，未有定案，暫時未能提供進一步資訊。

天主教博智小學位於黃大仙天馬苑，於1963年創校，校舍有24個課室及13個特別室；全校有32名教師，28%擁有碩士、博士或以上學歷，83%年資10年或以上。該校距離樂富及黃大仙港鐵站約15分鐘路程，雖然附近有巴士站，但巴士路線數目及班次較少。

校長何妙賢今月14日回應「派０班」時表示，將於27日前與辦學團體商對策，期望未來學生可繼續於天主教教區學校學習。