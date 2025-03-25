裕澤香江高峰論壇｜馬斯克母親出席晚宴 分享女性領導力與傳承
撰文：蕭通
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第三屆「裕澤香江」高峰論壇周三（26日）舉行，政府周二（25日）晚上舉辦高峰晚宴，暢銷書作家兼公共演說家、美國富豪馬斯克（Elon Musk）的母親Maye Musk應邀與牛津大學校長Irene Tracey進行對話環節。兩人分享她們在女性領導力與傳承方面的精辟見解。
陳國基：香港是匯聚人才與創意的「超級聯繫人」
逾130位來自內地、亞洲、歐洲、美洲、中東的家族辦公室決策人和家族成員出席裕澤香江高峰晚宴，政府形容再次印證香港作為全球頂級家族辦公室樞紐的地位。
署理行政長官陳國基致歡迎辭時表示，香港是匯聚人才與創意的「超級聯繫人」，是為前瞻者打造永恆傳承的平台，更是一個讓家族辦公室和家族蓬勃發展的活力之都。
馬斯克母Maye Musk與牛津大學校長進行對話環節
晚宴特別邀請富豪馬斯克（Elon Musk）的母親、暢銷書作家兼公共演說家Maye Musk，以及牛津大學校長Irene Tracey進行對話環節。兩人分享她們在女性領導力與傳承方面的精辟見解，並集中探討女性領袖在推動商業、創新及社會發展中的關鍵角色。
財經事務及庫務局形容二人的精彩分享為晚宴生色不少，也為明日以「香港—為全球，向世界」作主題的高峰論壇鋪墊，營造濃厚的交流氛圍進行深入討論與建立嶄新的合作關係。
晚宴並安排一場以維港夜景襯托的「獅子芭蕾舞」表演，深深吸引出席者目光。
今屆論壇匯聚逾300人參與
今屆「裕澤香江」高峰論壇以「香港—為全球，向世界」為主題，匯聚逾300名人士參與。來自全球各地的家族辦公室決策人和家族成員，既可共同探討區內財富管理的未來發展，也能親身了解本地活力四射的社區。
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