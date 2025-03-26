私家醫院檢查燈墜下擊中2名醫護人員 醫管局200支同型號產品停用
撰文：倪清江
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荃灣港安醫院一間診療室的檢查燈本周日（23日)突然墜落，擊中在場兩名醫護人員，經檢查後沒有大礙，涉事為Dra檢查燈eger Hong Kong Limited供應的「Polaris® 50」型號。
醫院管理局周二（24日）晚公布，各公立醫院及診所共設有約200支相同型號吊掛式檢查燈，已即時暫停使用，並已派駐各醫院聯網的醫學工程人員展開檢查，會待生產商完成全面檢查及保證有關檢查燈的安全，才恢復使用有關檢查燈。
荃灣港安醫院兩名醫護人員遭檢查燈擊中
衞生署周一（24日）公布，一名醫生周日（23日）在荃灣港安醫院急診服務的一間治療室為一名病人完成程序後，在旁協助的一名醫護人員嘗試將檢查燈調向時，檢查燈突然墜落，擊中在場兩名醫護人員，兩人經檢查後沒有大礙，無需留院治療；事發時在治療室內的病人並沒有受傷。院方已於同日晚上停用涉事的治療室。
涉事的檢查燈為Draeger Hong Kong Limited供應的「Polaris® 50」。醫管局周二晚公布，已接獲衞生署及檢查燈生產商通報有關事件，現時轄下各公立醫院及診所共設有約200支相同型號吊掛式檢查燈。
局方表示，為審慎起見，已即時暫停使用所有有關型號的吊掛式檢查燈，並已派駐各醫院聯網的醫學工程人員展開檢查工作，生產商亦會陸續派員進行全面詳細檢查，確保檢查燈安全穩妥並可安全使用。
醫管局：生產商全面檢查及保證安全前不會復用有關檢查燈
醫管局表示，會敦促生產商必須盡快完成全面檢查及保證有關檢查燈的安全，否則公立醫院及診所不會恢復使用有關檢查燈。局方已安排各公立醫院及診所，暫時轉用其它生產商或其它型號的檢查燈，臨床服務不受影響。該局強調，各公立醫院及診所的吊掛式醫療設備均有定期保養維修，會密切監督生產商妥善檢查及保養維修醫療設備，確保病人及員工的安全。
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