元朗721白衣人襲擊案　脫罪被告指證物波鞋或非他所有　4.3再裁決

2019年7.21元朗西鐵站白衣人襲擊事件，8名最先被控暴動的白衣人，經審訊後被告王志榮脫罪，律政司後來上訴，王的案件被發還重新，案件今（26日）在區域法院作陳詞，辯方指警方在王家中搜出的衣物和波鞋，控方便指該對鞋「屬於」王，但律師指該對波鞋不很獨特，且明顯是「抄款」，認為控方未能證明王是該對波鞋是唯一管有人，質疑這證物的價值。法官葉佐文聽畢陳詞後，押後至4月3日裁決。



被告王志榮（55歲，運輸工人）在2021年被法官葉佐文裁定暴動及蓄意傷人罪不成立，上訴庭其後裁定律政司上訴得直，發還葉官重新考慮。

被告王志榮(後)與代表他的資深大律師駱應淦。(陳曉欣攝)

案發經過

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王爭議不一定是波鞋的唯一擁有人

原審時的控辯雙方的承認事實指，警方在王家搜出的涉案屬於王的衣物和波鞋。代表王的資深大律師駱應淦陳詞指，「屬於」不代表王是唯一擁有人，王可以與他人一同擁有該對鞋。駱又指，該對波鞋很明顯是「抄款」，不是很獨特，質疑證據價值。

控方指承認實事沒指出波鞋由王及他人管有

控方回應指，承認事實沒有指出波鞋由王及他人管有，因此王是100%擁有波鞋並「屬於」王。法官質疑，「屬於」是否代表100%擁有，又問控方有否引用字典作為基礎。控方最後同意「屬於」可指由王及他人共同擁有，但強調警方在事發後不足24小時在王家中找到與影片相符的波鞋，有其證據價值。

案件編號：DCCC 888/2019、DCCC 11/2020、DCCC 734/2020