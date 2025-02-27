721元朗站衝突　白衣人與非白衣人共22人被控　囚2年1月至7年

元朗2019年7月21日晚，發生白衣人聚集並衝入元朗站月台襲擊市民事件，事後先後有多名被指涉案的「白衣人」被控暴動及傷人罪。襲擊事件發生前，時任立法會議員林卓廷亦曾在該站逗留，他與數名市民曾在該站的入閘區一帶與「白衣人」對罵，林等人事後亦被控暴動，林等7人全部經審訊後亦被裁定暴動罪成，林等人今(27日)在區域法院被判入獄。事件至今近6年，「白衣人」及「非白衣人」共有22人被控，其中「白衣人」有逾十人被判囚3年半至7年；8名「非白衣人」則被判入獄2年1月至3年1月不等。



非白衣人被判刑情況

首名非白衣人被判囚2年9月

控方至今共對8名「非白衣人」提出檢控，除了林卓廷等7人外，之前亦有控告另一名男子暴動罪，他在林案前已經歷審訊，被裁定暴動罪成，被判入獄2年9個月。

林卓廷稱他當日到元朗站是想保護市民，但法官裁定他的行為構成暴動罪名。

林卓廷等事發後5年才審訊

林卓廷等7人，在事發後5年才面對審訊，處理林案的法官陳廣池在裁決稱，他認為當日事件可分為上下兩部，林等人所涉的部份是「前部」，「白衣人」湧入襲擊市民是「後部」。陳官稱他只處理「前部」，並認為林等人逗留在元朗站大堂，助長了後續暴動事件的發生，且有被告曾開水喉射水等，裁定7人全部暴動罪成，判他們入獄25至37個月，其中林卓廷判囚37個月，刑期最重。

8名「非白衣人」被告的罪名及判刑如下：

2019年7月21日元朗白衣人襲擊事件發生經過。(詳看下圖)

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白衣人判刑情況

首案7人囚3年半至7年

當晚襲擊事件發生後，警方先拘捕了一批疑為「白衣人」的元朗居民，並在第一宗相關案件中檢控8人，該8人有2人認罪，1人脫罪，7名被定罪被告於2021年被判囚3年半至7年不等。

2021年7名白衣人被告判刑情況。

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被告王志榮在2021年的審訊被裁定罪名不成立，但律政司上訴得直，案件須重審。(黃浩謙攝)

上訴後一被告獲撤銷控罪

律政司其後就被告王志榮脫罪提出上訴，亦有被定罪被告就罪名及判刑提上訴，上訴庭裁定律政司得直，王志榮的案件須重審；另外，原本判囚6年屬第二重的被告蔡立基，則上訴得直，獲撤銷控罪及刑期。(詳看下圖)

另4名白衣人囚4年1月至5年3月

控方在首宗「白衣人」案後，之後亦先後控告6名疑為「白衣人」暴動及傷人罪，其中兩人經審訊後被裁定罪成，被判囚4年1月至4年3月，另有4人認罪，被判囚4年7月至5年3月不等。(詳看下表)

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