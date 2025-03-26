今日新聞8分鐘｜朗豪坊通天梯女子暈倒｜聖保羅書院學生打架

觀塘繞道車禍｜法拉利新車落地一周 翻側車司機：轉咗十個八個圈

觀塘繞道今晚（25日）有兩車相撞，涉及一輛法拉利與另一輛私家車，兩人受傷。法拉利乘客受輕傷，男司機則有驚無險，他事後向《香港01》透露，懷疑有其他車輛切線肇禍；其座駕新車落地僅約一星期，車價「百零二百萬」；另一涉事翻側的私家車司機則指沒有切線，驚聞砰一聲巨響後「轉咗十個八個圈」，其妻受傷送院。

粉嶺平治EQA撼路牌鐵架嚴重損毀 司機重傷一度被困

粉嶺發生嚴重車禍。周三（26日）凌晨1時半左右，一輛平治EQA電動車駛至百和路近粉嶺公路支路時失控，撼向路中分隔石壆上的路牌及燈柱。由於衝力甚猛，加上路牌的支撐鐵架相當硬淨，私家車車頭嚴重損毀變型，車上49歲男司機頭部重傷昏迷，被困車內。

聖保羅書院學生課室MMA 校方認上月及兩年前發生 已通報教育局

近日網上傳出兩段涉及男學生在課室内打鬥的片段，同時都標記發生地點為港島傳統名校聖保羅書院。聖保羅書院今（25日）向《香港01》證實，兩段影片都是涉及該校學生，並指兩宗事件分別發生於今年2月及兩年前，校方於事發後均已即時處理，包括向今年涉事的同學進行處分，亦已通報教育局，今日會再向家長發信交代事件。

有片｜朗豪坊「通天梯」23歲內地女暈倒 男子「公主抱」救回地面

旺角朗豪坊「通天梯」發生驚險暈倒意外。今（25日）早約11時15分，一名女子乘搭扶手電梯下行期間暈倒，面部及手腳擦傷；幸救護員接報趕抵時，她回復清醒，由救護車送往廣華醫院治理。據了解，女事主姓潘（23歲），為內地人。

事發一刻片段在小紅書流傳，可見身穿白色衫的長髮女事主，乘搭由8樓前往4樓的「通天梯」下行。至離地面仍有10多級距離時突然暈倒，更一度向前滾下數級，然後傾斜倒臥在梯級上。尾隨一對男女慌忙上前查看，其中黑衫外籍漢托起事主，地面另一名男子則立即上前「公主抱」，將女事主抱回地面，交由商場職員協助。

深水埗鴨寮街唐樓住戶突然無水用 揭發銅喉被偷報警

再有偷銅喉案件發生，深水埗鴨寮街190號一幢樓高8層的唐樓，今日（26日）早上6時25分，住2樓的女住戶欲使用食水時，發現無水供應，查看下發現屬於其單位的銅喉被人剪斷偷走，於是報警。

陸配亞亞上訴遭駁回今離台 稱要「清清白白離開」 有民眾等接機

陸配亞亞(劉振亞) 因涉及在台灣發表武統言論，被台灣內政部移民署撤銷居留許可，要求她25日深夜必須離境，否則將面臨強制遣返；但亞亞否認相關指控稱自己只是談論武統不是主張武統，她希望和平統一。

亞亞於今天上午攜家人及台灣國際家庭互助協會，在內政部前召開記者會替自己喊冤，她強調自己要「清清白白離開台灣」。據了解，亞亞已經買好機票，預計在晚上7點鐘左右來到松山機場搭20時45分的飛機前往福州，亦有內地網民表示會前往接機，讚她是女神。

韓國首爾路陷現20米深坑 電單車司機墮坑17小時後證實死亡｜有片

韓國首爾江東區3月24日下午發生路陷，一名電單車司機墮坑後失蹤。當地消防部門25日表示，他們經過17個小時的搜救工作後找到涉事司機，並證實他不幸死亡。

歐洲夜空驚見「藍色螺旋傳送門」多國目睹奇景 英國氣象局揭真相

世界多個國家和地區的夜空中，24日突然出現了令人稱奇的螺旋狀天象。