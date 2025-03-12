准買證到期前趕「尾班車」入市　白居二客415萬買屯門景新臺三房

二手市場氣氛轉活，有「白居二」準買家趁准買證到期前，擲415萬元買屯門景新臺三房。上手持貨17年，帳面大賺278.9萬元離場。



屯門景新臺三房415萬沽

祥益地產高級分行經理古文彬表示，是次成交為屯門景新臺1座低層A室，實用面積669平方呎，屬三房間隔。單位在今年年初以未補地價440萬元叫價放盤，由於原業主有心賣樓，累積減價達25萬元，以未補地價415萬元沽出，呎價為6203元。

屯門景新臺。

趕上「尾班車」入市

至於，買家為「白居二2023」中籤者，由於家人居於屯門紅橋一帶，故要求物色鄰近屋苑以方便照應，而買家去年取得購買證後開始睇樓，惟一直未遇到心儀單位。因見上述單位價錢符合預算，決定趁「購買資格證明書」到期前趕上「尾班車」入市。

據知，原業主於2008年以約未補地價136.1萬元購入單位，持貨至今17年，是次轉手帳面大賺278.9萬元，單位期內升值約2倍。