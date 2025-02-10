兒子中籤「白居二」 慈父資助258萬買小西灣富景花園 平市價1成
撰文：李明珠
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假期後部分買家加快入市。小西灣居屋富景花園一伙兩房單位最新以居二價258萬元成交，呎價5,331元。原業主早於1998年購入單位，持貨逾26年帳面獲利144.2萬元離場，單位升值約1.3倍。
中原地產分行副分區營業經理冼子明表示，該單位為富景花園10座低層F室，實用面積484平方呎，兩房間隔，望商場景觀。原業主早前叫價280萬元未補地價放售。
據悉，新買家為年輕上車客，剛出來工作，最近成功中籤「白居二」。其參觀上址後，心儀單位面積大和開則實用，最終在父親協助下，議價以258萬元承接，折合呎價5,331元。
位處最低層、低市價1成放售
代理指，由於單位位處最低層，是次單位成交價較屋苑市價低出約1成。
原業主則於1998年以113.8萬元購入單位，持貨逾26年，是次沽出帳面獲利144.2萬元，單位期内升值1.3倍。
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