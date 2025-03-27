送貨員虐殺3歲女｜兒權會倡增虐兒刑罰上限　訂立「沒有保護罪」

送貨員涉搖晃女兒致死，昨日（26日）法院就謀殺罪判處終身監禁，同時虐兒罪判囚6年5個月。香港兒童權利委員會執行幹事黃惠玉今（27日）回應稱，香港仍有數條不足以保護兒童的法例，舉例虐兒刑罰過輕、無訂立「沒有保護罪」。她亦指，法例沒有禁止體罰，而虐兒往往由體罰升級而成。



香港兒童權利委員會執行幹事黃惠玉（右一）今日表示，香港應提高虐兒刑罰及訂立「沒有保護罪」。（資料圖片 / 受訪者提供）

現時虐兒罪最高可被判監禁10年，如今次的虐兒案並非涉及謀殺，涉案者最多也只被判刑10年，但對受害兒童則可能造成永久創傷。黃惠玉今日在商台節目中表示，現時虐兒最高刑罰過低，法改會曾提議提高刑期上限，惟建議未落實。至於虐兒罪最高刑罰應增至多少，她認為可以參考其他實行普通法的國家。

另外，黃惠玉指香港應訂立「沒有保護罪」，令沒有協助制止的旁觀者都應有刑事責任。她表示，因父母不願出聲及說出事實，過往有不少嚴重虐兒個案的涉案人因此無罪釋放。

她又稱，現時法例沒有禁止體罰，而虐兒個案往往由體罰升級而成，冀日後可以有相關政策及工作坊，讓父母進行更多親子訓練。黃惠玉相信待政府明年推行強制舉報虐兒後，將會一併審視其他條例，並改善相關措施。

對於是否就「沒有保護罪」立法，勞工及褔利局局長孫玉菡去年稱要「睇定啲」，先集中精神處理強制舉報虐兒，積累經驗之後再決定。