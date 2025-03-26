送貨員搖晃女兒致死謀殺罪成囚終身　官斥不可思議　非常惡劣

送貨員剛就向女友淋通渠水服刑完畢，與女友及2歲多女兒同住約4個多月，又涉嫌多番劇裂搖晃女兒，令她腦嚴重出血，女兒在滿3週歲當天死亡。女友曾供稱目睹送貨員搖晃女兒8至10次，包括一次在女兒午睡時突抽起女兒雙腿，把她倒吊搖晃，女兒的頭並曾撞到地下。陪審團早前一致裁定送貨員謀殺罪成，案件今(26日)在高等法院判刑，法官黎婉姫就被告謀殺罪依例判處終身監禁，另虐兒罪判囚6年5個月。



法官黎婉姬形容，被告的虐待行為不可思議，非常惡劣，且被告在出獄1.5個月後，已經開始虐待親生女兒，即使被告認罪，仍爭議大部分控方案情，反映被告非完全後悔，只給予被告20%的刑期扣減。就他承認的虐兒罪，黎官把量刑起點為8年，考慮被告認罪等因素後，判被告就虐兒入獄6年5個月。



被告劉佳坪（42歲）經審訊被裁定一項謀殺罪成，指他於2020年7月29日在香港謀殺女兒梁雅思。他想承認誤殺罪，不獲控方接納。此外，被告開審前已承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待梁雅思（下稱：雅思）。

被告劉佳坪認曾虐待女兒，經審訊後被裁定謀殺。(網上圖片)

受害女童梁雅思，疑遭劇裂搖晃後腦出血死亡，在3歲生日當天死亡。(資料圖片)

被告曾因向女友淋通渠水被判囚20個月

女童生母梁小欣曾就案件作供，她稱被告因淋她通渠水的事，在2019年被判囚20個月，他2020年4月出獄後，再與她們母女同住，至同年7月18日，女兒雅思在家昏迷送院，並留醫至同月29日死亡，那天剛巧是雅思的3歲生日。

粗暴動作包括壓頭3次及搖晃8至10次

梁曾透露她目睹過被告對雅思作過不同的粗暴行為，包括曾3次用心口壓向雅思的面部，令她無法呼吸及面色發青；又曾多次捉住雅思的小腿把她抽起，令她摔倒在床上，其中一次在雅思午睡時，把她整個人凌空抽起，整個人倒轉，再把其頭頂撼到地上。梁指搖晃雅思的情況發生過8到10次，亦有試過「叉」住雅思腋下及捉住其手臂搖晃，造成雅思腋下瘀傷及留下手指印。

用花灑淋雅思以令她停哭

梁續指被告曾5次把雅思帶到廁所，用一邊手夾住雅思，一手拎花灑把她淋至全身濕透，雅思的雙腿凌空，嚎啕大哭，並聲稱：「佢喊，淋到佢唔喊先停。」此外，被告亦會因不滿雅思哭鬧而指罵雅思，及用手指「篤」她的額頭及扭耳仔，有時更會令她的額頭落下瘀傷及手指印，瘀傷要近4日才會散去。

事發時梁出門買早餐

梁指出，案發當日她出門買早餐時，仍看到被告與雅思對話，梁到達快餐店後致電問被告時，被告指她雅思在床摔下暈倒，並用視像通話向她展示雅思的情況，她見雅思眼睛半開合，昏迷狀態，呼吸有困難，被告卻叫她買完早餐才回家。救護員到場後，被告又稱雅思在他上廁所時從床上摔倒昏迷。

女兒開腦被告往買紅酒及幫朋友召妓

雅思送院後醫生認為她情況危殆，並要進行開腦手術，被告卻兩度離院，包括到太子用膳及到超市買紅酒等，又到旺角財務公司還錢，更曾致電一名叫「婉姐」的媽媽，被告後來解釋，他只是幫朋友召妓。梁曾多次催促他回醫院，被告卻稱：「又唔係咁趕。」並至晚上9時才現身。

醫生診斷揭雅思非摔倒受傷

雅思留醫11天後離世，醫生檢查發現，雅思頭部沒有外傷，電腦掃描卻有急性硬腦膜下大量出血的情況，她沒有顯著頭皮血腫，亦沒有頭骨骨折，但顱內壓非常高，手術後仍然有硬腦膜下水腫情況，沒有顯著外傷，與摔倒跌下的描述不符，認為其情況更符合曾遭人劇裂搖晃。

被告多番追問下認曾搖女兒兩次

被告在多方證據指證下，終承認有搖過雅思，但只認搖晃過她兩次，包括案發當日早上，因雅思哭鬧不停而搖過她數下，但他稱只是搖了幾下，沒想到會這樣嚴重。

案件編號：HCCC61/2022