送貨員涉虐殺親女　曾搖晃女兒8至10次　陪審團兩小時裁謀殺罪成

送貨員涉嫌在兩個多月內多番虐待快將3歲女兒梁雅思，直至有天女兒突在家昏倒，他指女兒從床上摔下，惟醫生發現女童無明顯外傷，卻有嚴重的腦出血，懷疑她曾被人劇裂搖晃，女童留醫搶救11天，滿3歲當天不治，送貨員否認謀殺。女童生母供稱曾目睹被告搖晃她8至10次，其中一次抽起她雙腿凌空搖晃，亦有用身壓女兒頭令她面色發青等多種方式，於兩個多月內多番虐待女兒。被告卻稱只在要女兒停哭而搖過女兒兩次，沒想過情況這樣嚴重。4男3女陪審團今午（20日）於高等法院退庭商議兩小時，一致裁定被告謀殺罪罪成，法官把案押後至周三判刑。



被告開審前已承認虐兒罪

被告劉佳坪（42歲）被控一項謀殺罪，指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。被告承認誤殺罪，但不被控方接納。此外，被告開審前承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待女兒梁雅思（下稱雅思）。

被告劉佳坪認曾虐待女兒，但否認謀殺。(網上圖片)

受害女童梁雅思，疑遭劇裂搖晃後腦出血死亡，在3歲生日當天死亡。(資料圖片)

女友指搖晃情況發生過8至10次

女童生母梁小欣曾出庭作供，她稱曾目睹被告對雅思作過多種粗暴行為，包括用心口壓雅思的面，令她無法呼吸及面色發青；又曾多次捉住雅思小腿把她抽起，令她摔倒在床，有次更把雅思整個人倒轉，其頭頂撼到地上，有時雅思在午睡亦會被抽起，類似搖晃情況發生過8到10次，亦有試過「叉」住雅思腋下及捉住其手臂搖晃，造成雅思腋下瘀傷及留下手指印。

開花灑淋雅思至全身濕透

除了搖晃女兒，梁又曾見被告一手夾住雅思令她雙腿凌空，另一手用花灑淋雅思至她全身濕透，又會用手指「篤」她的額頭及扭耳仔致出現瘀傷和手指印。她指很多時被告作出這些行為都是為令雅思停哭。

通知梁女兒昏倒並叮囑買好早餐

梁指案發當日她下樓到麥當勞買早餐，出門前仍見雅思能與他們對話，惟她出門數分鐘問被告要那款早餐時，被告指雅思昏倒，又視象給她雅思的情況，但仍叮囑她要買好早餐才好回家。

向救護員稱雅思從床上摔下

梁回家後與被告召救護車，被告向救護員稱他上廁所時聽到「呯」聲，他查看時發現女兒從床上摔倒受傷。惟雅思送經檢查後，醫生懷疑雅思曾被人搖晃，情況屬危殆，並要進行開腦手術。

女兒搶救期間致電媽媽生

雅思在醫院搶救期間，被告卻稱要買東西等兩度離開醫院。庭上揭露他期間到過多處地方，包括到太子用膳、到超市買紅酒及食物、又到旺角財務公司還錢，更曾致電一名叫「婉姐」的媽媽生。被告被捕後在警員查問下稱，他當日在街遇到朋友，該朋友稱想召妓，故他幫朋友致電「婉姐」。梁亦稱有催促被告回醫院，被告卻說：「又唔係咁趕。」最後他在晚上9時許才出現。

被告劉佳坪的女友梁小欣(圖)供稱多次目睹劉搖晃他們的女兒梁雅思。（朱棨新攝）

梁小欣及寄養家長黃太均指，雅思是個很乖巧的女孩。(網上圖片)

雅思頭無外傷卻嚴重腦出血

醫生檢查後發現，雅思沒有顯著外傷但有腦出血的症狀，認為其傷勢與被告指她捽倒受傷情況不吻合。雅思在接受電腦掃描後，發現她有急性硬腦膜下大量出血，沒有顯著頭皮血腫，沒有頭骨骨折，顱內壓非常高，手術後仍然有硬腦膜下水腫情況，高度懷疑她是搖晃嬰兒綜合症。雅思留醫至2020年7月29日，她滿3歲當天逝世。

辯稱是嚴父但只搖晃雅思過2次

被告曾出庭自辯，他否認曾對雅思作壓頭等虐待行為，又稱他與雅思關係良好，亦曾拍下片段見雅思稱：「掛住爸爸。」被告認對雅思嚴厲，不想她學壞，故已開始要雅思學英文及做仰臥起坐等，但都是想為女兒好。他承認曾因雅思胡亂大小便時而抱她入廁所沖身清身，又因雅思哭泣不停而搖過她兩次，但也僅是兩次而已，並無作過梁所述的抽腿等行為。

見雅思哭過不停曾搖過幾下

他又指案發當日，梁外出買早餐後，雅思曾哭，他問她為何要哭時，雅思只是不停哭，他認曾捉住她的肩膀搖了幾下，叫她不要再哭，又叫她：「收聲。」後來雅思降低聲量，仍沒有回應他，他便去廁所，約20秒左右便聽到「呯」一聲。

警誡下說只是想阻止女兒哭

被告稱他沒向救護員提及曾搖晃雅思，因為當時很驚，覺得雅思只是從床上掉下，情況應該不會太嚴重。他被捕後在警誡下曾說：「我只係想阻止佢喊，無諗過呢次會走咗咁嚴重。」

案件編號：HCCC61/2022