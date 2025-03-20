向女友淋通渠水　出獄數月再搖死親女　送貨員一手毀掉三口家

42歲送貨員劉佳坪，因為多番搖晃未足3歲的女兒梁雅思，令她腦部受創致死，陪審團今(20日)僅在高等法院退庭商議兩小時，便一致裁定他謀殺罪成，並會於下周三(26日)判刑。事實上，劉用暴力早有前科，他除了傷害女兒，亦曾向女友梁小欣淋通渠水，令她身體多處燒傷，要留醫1個月並被毀容。然而梁當時原諒了劉，亦沒有錄口供及出庭指證他，又為他寫求情信，他最後只被輕判入獄20個月。惟他出獄後與女友及女兒團聚後僅兩個多月，女兒雅思亦死在他手中。



雅思未滿月發生淋腐液事件

庭上透露，被告劉佳坪(42歲)與女友梁小欣於2016年認識，不久後開始於賓館同居，梁懷孕期間曾搬到被告家。當時33歲的梁，在2017年7月29日誕下女兒雅思，同年8月12日，即雅思仍未滿月，梁便遭被告用通渠水淋受傷，梁因受傷無法照顧女兒，故雅思出生後不久，一直交寄養家庭照顧。

被告劉佳坪曾因用通渠水淋女友被判囚，出獄後兩個多月後令女兒死亡而被裁定謀殺罪成。(網上圖片)

被告劉佳坪承認向女友(圖)淋通渠水並令她身體多處燒傷，她當時原了被告，更為他求情。（朱棨新攝）

劉佳坪與梁小欣所生的女兒梁雅思，是個很乖巧的女孩，但在滿3歲當天離世。(網上圖片)

梁曾拒錄口供指證劉

被告在2019年於高等法院認淋腐液罪，梁當時拒絕錄取口供，又拒出庭指證被告，甚至不願提供最新的傷勢照片。然而梁至女兒的死的案件作供時，終首次在庭上披露被告向她淋潑通渠水的經過，亦訴說出她與被告一段毒性關係。

剛產子不想性交曾四處躲避

梁稱當時剛誕下雅思不久，被告不相信她已經產下女兒，要檢查她的下體傷口，並要她性交。梁擔心傷口爆裂而避開被告，並搬到朋友家暫住，她甚至不攻到醫院探望女兒。數天後，她到醫院看雅思，在電梯大堂遇到被告，被告罵她：「你捨得嚟睇個女啦咩？」又摔破她向朋友借用的電話，並把她帶回賓館。數天後，梁又再在醫院遇到被告，被告捉著她的手帶她走，當晚便發生淋腐液事件。

凌晨4時被淋通渠水

梁稱當晚她與被告因感情的事吵架，被告問她：「你係咪唔想同我一齊，如果唔想，天光之後就各行各路。」梁反問：「係咪你都唔想一齊？如果你都唔想，咁大家算囉！」二人沉默入睡。凌晨4時許，被告從浴室拿通渠水潑向梁的腿部，二人糾纏之間，劉再奪去通渠水再潑向梁的身體，事件中二人均有受傷，並要送院治理。

被告劉佳坪向女友梁小欣淋通渠水後，兩人均有受傷並需送院治理，但梁傷勢嚴重，需留院一個月。(李家傑攝)

被告對淋腐液坐牢一事耿耿於懷

被告在淋腐液的案件中只被判囚20個月，他在2020年4月獲釋，之後續與梁及雅思同住。但梁指被告對入獄一事耿耿於懷。有次梁拍打雅思嘴巴，被告稱要報警，並在發給梁的訊息說：「我宜家就係要報警，等你感受下畀最愛嘅人搵差人拉你係咩感受，等我可以還番一次畀你，我估個感覺都幾好受，隆重期待。」梁認為被告坐監的事報仇，梁又說：「佢覺得我累佢坐咗成年冤枉監，佢覺得佢淋我應該係唔使坐監嘅。」

梁被淋至毀容及身體多處有疤痕

梁又稱，她被淋通渠水後不但被毀容，全身更有4.5%的範圍皮層燒傷，包括四肢、背部等位置，她的右臉、左耳後、雙膝、左前臂和左肩亦留有疤痕。

被告強調淋腐液事件中也有受傷

被告自辯提及淋腐液的事時，承認他是蓄意傷害梁之餘，亦即補充說：「我都有受傷。」主控官不禁問，梁因他而受傷毀容，仍為他寫求情信，完全原諒了被告。主控問這是否可見梁深愛著被告。被告不很同意，強調他在該案中已被裁決。

指梁父踢門拒算道歉

主控續問被告是否曾承諾過會就淋通渠水的事向梁父道歉，被告稱梁留醫的第一天曾在升降機遇到梁父，已說過不好意思，但又指梁父之後踢門嚇他的女兒，他覺「憫憎」，所以不打算再向梁父道歉。

女兒跟母生令被告不悅

梁作供時透露，她後來好不容易把雅思接回照顧，又指社工建議她為雅思改名時跟母姓梁，惟這也成了另一件令被告不悅的事。她指被告一直不滿雅思出世紙上父親一欄未有填寫，又想雅思改跟被告姓劉，並為雅思改名「雅稀」。惟有時他叫「雅稀」時女兒沒有回應，被告便會生氣，甚至對女兒動粗。

嫁雞隨雞概念而一直沒有離開

梁又指被告又常思疑梁有外遇，兩人常因此爭執，在她懷孕時已開始對她家暴，雅思出生後，有次梁欲拍攝被告責罵雅思的片段，結果遭被告用風扇襲擊，她並有在庭上展示遭被告所傷而留下的疤痕。

她形容被告脾氣暴躁，不講道理，但她有「嫁雞隨雞，嫁狗隨狗」概念，當時又很喜歡被告，為想表示她很重視被告，故一直沒有離開他。

堅持一起最終家仍是毀

梁稱她與被告並無得到家人的支持，其父更指被告令她面目全非。被告要她開新電話卡以令她斷絕與家人聯絡。她懷孕時亦曾因無錢交租，最後要與被告在南丫島碼頭露宿，但她當時就是不理世俗眼光地堅持。她承認因怕女兒再被帶走，即使見被告虐待雅思亦沒有向社工求助。

被告自辯時有提過，梁懷孕時曾出走，他因擔心梁而四處尋她，他也真的很想組織家庭。惟最終這個家亦由他一手摧毀。

被告劉佳坪（42歲）被控一項謀殺罪，指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思，今被衣定謀殺罪成。

案件編號：HCCC 249/2018、HCCC61/2022