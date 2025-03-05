流感｜8歲男童感染乙型流感併發心肌炎　已接種本年度疫苗

香港正處流感高峰期，一名過往健康良好的8歲男童感染乙型流感，併發心肌炎，現於兒童醫院留醫，情況危殆。衞生署稱男童曾接種本年度流感疫苗，潛伏期内無外遊。自1月起，本港累計已接獲10宗兒童感染流感病毒的嚴重個案，當中7宗未有接種疫苗。



衞生署衞生防護中心表示，一名過往健康良好的8歲男童，本月1日始咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，翌日出現發燒。他在周一 （3日）向私家醫生求醫，並於昨日（4日）到聯合醫院急症室求醫，同日入住該醫院兒童病房，其後轉介至香港兒童醫院兒童深切治療部。

經化驗及診斷，該男童患上乙型流感併發心肌炎，目前於兒童醫院留醫，情況危殆。中心稱，男童曾接種本年度流感疫苗，潛伏期内無外遊，兩名家居接觸者近日出現上呼吸道病徵。

連同上述男童，自1月起，累計已接獲10宗兒童感染流感病毒的嚴重個案，當中7宗未有接種疫苗。此外，截至3月2日，6個月至未滿兩歲幼兒的季節性流感疫苗接種率仍處於較低水平，約為25%。

發言人表示，根據科學實證，接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，同時可大大減少因感染季節性流感而入院留醫和死亡的風險。所有年滿六個月或以上人士（除有已知禁忌症外），若仍未接種季節性流感疫苗，應立刻行動，尤其是長者及兒童等有較高風險患上流感及出現併發症的人士。

發言人提醒市民，本港的流感活躍程度目前仍高於基線水平，為保障自己和家人健康，除了接種流感疫苗外，亦必須保持良好個人和環境衞生，並應採取以下措施，以預防感染流感或其他呼吸道疾病：

• 病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；



• 高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，市民在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；



• 避免觸摸眼睛、口和鼻；



• 雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；



• 當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；



• 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；



• 保持室內空氣流通.

