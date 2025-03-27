ComplexCon｜入場人次3.5萬按年升16%　總消費$8750萬　人均$2500

國際潮流文化盛事ComplexCon早前在3月21日至23日，於亞洲國際博覽館舉行，錄得超過3.5萬名本地及海外旅客進場參與，較去年錄得16%增長，其中內地旅客佔40%。而場內人均消費約2,500元，總消費額約8,750萬元。而Complex Live!演唱會周邊產品，更一度吸引逾5,000人排隊選購。



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內地旅客佔40%入場人次 VIP套票全數售罄

ComplexCon公布，今年3月21日至3月23日期間，活動錄得超過3.5萬名本地及海外旅客進場參與，當中港人及訪港旅客分別佔45%及55%，旅客又以內地為主佔40%，其餘15%來自美國、日本、韓國和新加坡等。而活動最後一日更破紀錄達到22,911入場人次。

活動場內人均消費約2,500元，總消費額約8,750萬元，例如售4,988元三天完整體驗的VIP套票，3月23日介乎388元至1,788元的演唱會及潮流市集門票，均全數售罄。

2025年3月21日，國際潮流文化盛事ComplexCon開幕。（大會提供圖片）

Complex Live!演唱會周邊產品吸引逾5000人排隊選購

ComplexCon又指，今次活動成功雲集逾150個品牌、40個藝術家與演出單位，以及400名創作者和藝術家的作品與演出，也有逾20間餐飲品牌參與首屆Family Style Food Festival，為參加者提供美食體驗。

ComplexCon官方周邊產品及參展商在場內推出的限定產品都極具人氣，其中Complex Live!演唱會表演陣容的官方周邊產品，更一度吸引逾5,000人排隊選購。

Complex中文行政總裁及創辦人兼ComplexCon香港主辦人胡陳德姿（左）。（ComplexCon香港提供圖片）

Complex創辦人︰今年入場人數按年升16%

Complex中文行政總裁及創辦人兼ComplexCon香港主辦人胡陳德姿表示，今年的入場人數比去年錄得16%增長，參與者都對場內的各樣潮流文化元素感到興奮。「同時我們把最炙手可熱的音樂人才帶到香港，把不可能變成可能，為粉絲們送上最難忘及觸動人心的現場表演。」