ComplexCon最後1日　NJZ粉絲$7000買衫　Labubu千件聯乘貨品售罄

獲政府盛事資金資助的國際潮流盛事ComplexCon，上星期五（21日）起一連三日在亞博舉行，吸引不少「潮人」到場購物。有韓國女團NJZ（NewJeans）內地粉絲的「戰利品」裝滿整個紅白藍袋，預定會總共花7,000元在場內掃貨。



有連續兩年參展的本地參展商指，今年銷情比上年增約三成，其中聯乘大熱Labubu的千件貨品今早已售罄，負責人冀港府多推動類似活動，助本地品牌增國際曝光。



香港藝人陳冠希3月23日亦有到NJZ周邊攤位簽名。（周令知攝）

香港藝人陳冠希3月23日亦有到NJZ周邊攤位簽名。（周令知攝）

ComplexCon一連三日在港舉行，3月23日最後一日，售賣NJZ周邊產品的攤位排有人龍。（周令知攝）

ComplexCon一連三日在港舉行，3月23日最後一日，售賣NJZ周邊產品的攤位排有人龍。（周令知攝）

ComplexCon一連三日在港舉行，3月23日最後一日，售賣NJZ周邊產品的攤位排有人龍。（周令知攝）

ComplexCon一連三日在港舉行，3月23日最後一日，售賣NJZ周邊產品的攤位排有人龍。（周令知攝）

ComplexCon一連三日在港舉行，3月23日最後一日，售賣NJZ周邊產品的攤位排有人龍。（周令知攝）

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NJZ周邊產品攤位逼爆 湖北粉絲「戰利品」裝滿紅白藍膠袋

今日是ComplexCon最後一日，韓國知名女團NJZ將在今晚演出。售賣NJZ周邊產品的攤位今午出現有約百人人龍，是場內最受歡迎的攤位。現場所見，有不少遊客均帶備行李箱掃貨。

來自湖北的NJZ粉絲陸先生（右）今日除了觀看NJZ表演，亦大手購物。預算為約7,000元。（何頴賢攝）

來自湖北的NJZ粉絲陸先生（右）今日除了觀看NJZ表演，亦大手購物。預算為約7,000元。（何頴賢攝）

來自湖北的NJZ粉絲陸先生（右）今日除了觀看NJZ表演，亦大手購物。預算為約7,000元。（何頴賢攝）

來自湖北的NJZ粉絲陸先生，今日除了觀看NJZ表演，亦在ComplexCon購買了逾5,000元的衣服和鞋，「戰利品」裝滿整個「加料潮物」紅白藍膠袋。他表示，今日購物預算為約7,000元。他認為ComplexCon有不少國際品牌及限定產品，亦有不少明星亦有到場宣傳，如陳冠希等，有助吸引旅客來港。

來自東莞的周先生今日花費逾3,000元購買香港品牌的衣服。他表示，受《九龍城寨之圍城》影響，喜歡上「港風」穿搭，ComplexCon有不少香港品牌，他認為有助促進香港的文化消費。

本地顧客冀香港舉辦更多類似活動吸引遊客來港

本地居民呂小姐今早10時已經到場，排隊購買NJZ的周邊產品。她認為場內除了NJZ，亦有許多有趣的品牌，如卡通人物Labubu及潮流品牌的聯乘等，亦有Tyson Yoshi等藝人到場，希望香港可舉辦更多類似活動，吸引遊客來港。

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432HZ聯乘Labubu產品 顧客中三四成為外國人

本地設計品牌432HZ跟Labubu創作者龍家昇聯乘產品，逾千件今早已售完。品牌創辦人彭先生表示，今年銷情比上年好約35%，當中有約三四成的受眾是外國人。他認為香港有不少出色的設計師，希望港府可舉辦更多類似的大型活動，向國際推廣香港潮流文化。

另一本地品牌GrowthRing & Supply創辦人Kenji同樣指，今年生意額較去年有所增加。他指，許多香港品牌都十分需要類似ComplexCon的機會，以增加本地和海外曝光率。「潮流文化對香港好重要，但又好似無咗一段時間，如果有多啲呢啲大型盛事，可以畀外地人士知道。」

今年是ComplexCon第二次在香港舉行，場內匯聚超過150個品牌。活動亦舉行演唱會，邀請了40名音樂人及表演團體，包括韓國女團NJZ及多名本地音樂人。