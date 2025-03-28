廉署胡英明專訪｜立法會選舉　籲勿轉載投白票帖文：見一宗拉一宗

第八屆立法會換屆選舉12月7日舉行，現行法例禁止公開煽惑不投票、投白票或無效票。廉政專員胡英明接受訪問時表示，希望確保「公平公正的選舉」，提醒市民不要轉載關於呼籲投白票或無效票的帖文，「我哋執法係好強硬，見一宗拉一宗，市民千祈唔好嘗試（測試）我哋嘅尺度。」



廉署公布去年接獲2,058宗貪污投訴，其中懲教署的投訴較前年升一倍。胡英明作為前懲教署署長會如何評價？他表示監獄投訴文化重，「啲人覺得唔對路就投訴」，雖然投訴增加，但檢控數字不多，由2018至2024年，每年零至兩宗檢控個案。



提醒市民不要以身試法 希望確保「公平公正的選舉」

現行法例禁止公開煽惑不投票、投白票或無效票。前中大學生會會長蘇浚鋒於2021年立法會換屆選舉期間，轉載被通緝的前立法會議員許智峯的社交平台帖文，被廉署控告一項煽惑他人投白票罪，被判監2個月。

第八屆立法會換屆選舉12月7日舉行，廉署會如何應對？廉政專員胡英明表示，今年初已開始做宣傳教育，與不同持份者溝通。他提醒市民不要以身試法，亦不要轉載或分享關於呼籲投白票或無效票的帖文，強調希望確保「公平公正的選舉」。

睇翻2019年個「黑暴」痛苦經歷，好多人叫你衝，但轉頭走咗去。情況一樣，有啲人喺境外叫你唔好投票，你又走去同佢衝呀？轉頭邊個幫你？唔好諗住有僥倖成分，我哋執法係好強硬，見一宗拉一宗。 廉政專員胡英明

去年貪污投訴升3% 胡英明：投訴不等於檢控

廉署公布2024年接獲2,058宗貪污投訴，較2023年升3%。被問如何評價香港的貪污情況，胡英明表示，投訴數字不等於檢控數字，不少個案經調查後證實沒有貪污，其檢控率仍然偏低，以2024年為例，有八成投訴可追查，可作檢控只佔5%。他指由疫情前至今，涉及政府部門貪污的檢控率維持在2%至3%。

他又表示，不能單單與過去一年比較，因為疫情期間人與人交流減少，貪污投訴有所下跌，但隨着社會復常，數字自然回升，但整體仍較疫情前低。他舉例去年接獲480宗涉及政府部門的貪污投訴，比2018年疫情前的706宗為低。他又指出，廉署的舉報門檻很低，即使市民提供的資料不多也可作投訴。

稱懲教署投訴文化重 只有零星檢控個案

2024年涉及懲教署的貪污投訴有44宗，較2023年升一倍。作為前任懲教署署長，胡英明如何評價？他表示，監獄情況特殊，懲教署採取開放式管理，監獄四周貼滿投訴方法的通告，投訴文化較重，「啲人覺得唔對路，咪投訴囉！」

他說投訴的原因涉及囚犯遭遇不公平對待等，雖然投訴數字上升，但仍須視乎檢控數字，由2018至2024年，每年零至兩宗檢控個案。

廉署人員走入外勞宿舍宣傳反貪訊息

除了政府部門及公營機構，私營機構亦錄得1,438宗投訴，佔整體7成。廉署去年起訴兩名機場三跑道項目的分判商工頭，涉向58名輸入勞工共索賄逾600萬元。胡英明表示，廉署人員積極向外勞宣傳反貪訊息，近日更走進他們宿舍宣傳，「同佢哋講喺香港唔使畀錢先搵到工作」，形容是突破性的舉措。

至於近年有個別個案涉及人才計劃新來港人士，他指只是個別個案。