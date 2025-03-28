廉署胡英明專訪｜設國際廉政學院擴大朋友圈　輸出反貪課程增合作

香港被喻為全球最廉潔的城市之一，去年廉署更成立國際廉政學院，向其他國家提供反貪培訓。廉政專員胡英明受訪時表示，通過國際合作擴大「朋友圈」，不單是提供反貪教育，更要汲取外地經驗。他表示正與不同地區加強合作，又指部份代表團來港參觀廉署總部大樓，形容「很多國家想來看香港為何這麼成功。」



胡英明說，透過國際廉政學院可以說好香港故事，讓外地反貪人員來看、來感受香港的法治，「香港唔係因為剩係有廉政公署就可以天下無敵，搞到香港法治非常之好，有時係因為香港法治好，先有廉政公署可以全力去做。」



胡英明：成立香港國際廉政學院擴闊朋友圈

胡英明說，他上任時國家和香港正受到「攻擊」，「將朋友圈擴闊，我哋生存空間會大啲。」廉署於去年2月成立香港國際廉政學院，旨在為世界各地的反貪人員舉辦專業培訓，他形容「過往一年係血汗一年。」

胡英明表示，過往一年學院已舉辦23個國際課程，當中10個是派員出外講課，累計有2,000多個反貪人員上了課，他們來自70個發展中國家如非洲、中亞等。他形容是學院仍在起步階段，目前表現合格，又指學院由構思到成立只需10個月，形容是其他國家鮮見。

去年忙於廉署成立50周年活動，今年他將到中東、東南亞如汶萊、非洲國家簽署協議，「因好多反貪係部長級，唔可以叫人喺網上做、或我哋派代表去。」

成功輸出香港經驗：很多國家想來看香港為何這麼成功

胡英明表示，學院提供的課程很實戰，在國際影響力漸大，舉例聯合國毒品和犯罪問題辦公室辦甚少與其他地區簽訂諒解備忘錄，但去年則與廉署簽訂，體現國際倡廉交流合作。他又指，廉政公署第八屆國際會議去年順利完成，形容是階段性的成果，機構出席人數是歷來最高，與會人士亦有很高的評價。

我成日話人哋抹黑，最好出去同人講，所以每次去外訪或者海外上課，都會講返香港法治，大家唔好剩係聽，仲要去睇、要去感受。香港唔係因為剩係有廉政公署就可以天下無敵，搞到香港法治非常之好，有時係因為香港法治好，先有廉政公署可以全力去做。 廉政專員胡英明

胡英明認為要通過國際合作擴大「朋友圈」，將香港的成功經驗輸出。他憶述，部份國家代表來港參觀廉署大樓，「差不多每個月都有代表團，前陣子有南非（代表團到訪），很多國家想來看香港為何這麼成功。」

朋友冇人嫌多，世界上好多國家無接觸，依家有冇機會去交流？一定有。要去交流一定要去接觸人哋，好似一個sales（推銷員)咁，要去傾下大家有乜合作。我哋同人交流，唔係教人，亦都學到好多嘢。你話朋友圈夠唔夠？點會夠！你話說好香港故事，我哋盡咗力。 廉政專員胡英明

未能應允助外國成立學院：去教書同事很多都是調查員

他又表示，有國家曾希望廉署派員時協助當地成立學院，要逗留半年，他未能應允，「那些同事去教書，很多都是調查員⋯⋯早上他們開工，晚上就要飛去非洲，然後立即落地教書」，並形容現時廉署的成果皆由「（同事的）血汗得返嚟」。

他指每名調查員都有機會去教書，形容全民皆兵，「同事英文能力好高，唔係好擔心佢哋（教書)，係擔心佢哋好辛苦！」

此外，廉署代表團今年陸續訪問不同地區，加強國際合作。他舉例，上月代表團分別到訪沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國，透過交流平台宣傳廉潔文化，獲得不少成果，未來將到訪東南亞等地區。