廉署胡英明專訪｜基於DeepSeek設AI系統　可供市民問有否貪污問題

政府面臨千億財赤，各政府部門開源節流。廉政專員胡英明受訪時稱，廉署只有很少空間削減開支，但會檢視哪方面可以節流或減少聘請人手。他表明不希望減少到國際交流反貪的機會，故會盡量降低成本，例如增加用科技。



廉署近期在北角總部設立建基於中國AI人工智能大語言模型DeepSeek系統的「深博士」，灌輸了案件等非機密資料，如市民懷疑有貪污行為，可向「深博士」查詢。胡英明透露考慮在7間分區辦事處設立「深博士」，未來可容許市民在網上或手機使用。



削減開支空間小 檢視節流方法或減少聘請人手

廉政專員胡英明表示，財赤之下大家要「共同面對」，他主廉署的開支主要是薪酬，故只有很小空間削減開支，但會檢視哪方面可以節流或減少聘請人手，如使用科技取代人手。近年廉署積極派員到外地進行反貪交流，他表明不希望因財赤而減少交流機會，故會盡量降低成本，又強調國際交流「幫到香港、幫到國家」。

人工智能系統「深博士」只學廉署自家非機密資訊

廉署近期在北角總部設立一個人工智能系統「深博士」(Dr. Deep)，採用了DeepSeek人工智能大語言模型，而系統則由廉署自行開發。「深博士」所學習的資料，只有廉署自家非機密資訊，防止被外間不正確資訊「污染」，以確保回應問題時內容正確。當「深博士」日後開放給公眾使用，只會參考廉署資料庫，自動生成答案。

胡英明透露，早在兩年前已派員研究設立人工智能系統，「但始終當時被西方國家制裁或禁運，很多先進的晶片都無法抵港，所以研發方面就比較慢⋯⋯去年年尾DeepSeek公布之後，我哋就好像見到陽光。」

胡英明透露，廉署未來或會在7間分區辦事處設立「深博士」，供公眾人士查資訊，包括可就手上掌握資訊問「深博士」是否構成貪污問題，計劃未來可容許市民在網上或手機使用。