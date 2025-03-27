殺校｜天主教博智小學派0 班　校長：與教區屬校合併4.11前交方案

教育局本月13日向全港官津小學發出「開班信」，黃大仙區天主教博智小學及南區鴨脷洲街坊學校被「派 0 班」，即不獲政府資助開辦小一級。今日（27日）為回覆教育局定案的最後期限，博智小學校長何妙賢表示，將與教區屬校合併，並在下學年展開籌備工作。



於2025年度小一派位下，有兩所資助小學未能獲教育局批准開辦資助小一班級，當中包括黃大仙區的天主教博智小學。（資料圖片/黃浩謙攝）

於2025年度小一派位下，有兩所資助小學未能獲教育局批准開辦資助小一班級，當中包括黃大仙區的天主教博智小學。（資料圖片/黃浩謙攝）

於2025年度小一派位下，有兩所資助小學未能獲教育局批准開辦資助小一班級，當中包括黃大仙區的天主教博智小學。（資料圖片/黃浩謙攝）

本港生育率低，適齡學童正面臨結構性下降，陸續有小學被「派 0 班」，面臨殺校危機。教育局本月13日向全港官津小學發出「開班信」，兩小學被「派 0 班」，需從3方案中選擇一個以「救校」，分別為將小一級變私立營辦、與其他小學合併、申請停辦。

其中被「派 0 班」的博智小學，該校校長何妙賢表示，將與教區屬校合併。何強調，將盡力安置學校老師及學生。何亦提到，會於4月11日前向教育局提交合併方案，並在下學年展開籌備工作。

博智小學校長何妙賢今日（27日）表示，將與教區屬校合併，強調將盡全力安置學校老師及學生。（資料圖片/黃浩謙攝）

博智小學於1963年創校

天主教博智小學位於黃大仙天馬苑，於1963年創校，校舍有24個課室及13個特別室；全校有32名教師，28%擁有碩士、博士或以上學歷，83%年資10年或以上。該校距離樂富及黃大仙港鐵站約15分鐘路程，雖然附近有巴士站，但巴士路線數目及班次較少。

於2025年度小一派位下，有兩所資助小學未能獲教育局批准開辦資助小一班級，當中包括黃大仙區的天主教博智小學。（資料圖片/黃浩謙攝）

於2025年度小一派位下，有兩所資助小學未能獲教育局批准開辦資助小一班級，當中包括黃大仙區的天主教博智小學。（資料圖片/黃浩謙攝）