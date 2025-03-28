港鐵凍結票價｜今年加幅1.45%未達加價門檻　料明年延後加幅逾2%

政府統計處今日（28日）公布去年第4季的運輸業名義工資指數，為最後一個影響港鐵可加可減機制的數據。該數字變動為3.1%，連同早前公布數據計算，由可加可減方程式得出港鐵票價今年加幅為1.45%。



由於加幅1.45%未觸及加價門檻的1.5%，所以今年按機制凍結票價，是自2022年後首次凍價。今年的加幅將撥到下一年度，連同今年本應要處理的1.91%延後加幅，以及原訂明年需加的0.05%，即明年共需處理超過2%的延後加幅。



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按方程式得出今年加幅1.45%

可加可減方程式中，去年12月綜合消費物價指數按年變動為正1.4%，用作扣減的「生產力因素」反映港鐵上年度香港物業發展利潤，由於去年港鐵在這方面賺過百億，按機制扣減幅度為0.8%。

剛剛出爐的去年12月運輸業名義工資指數按年變動，為3.1%。將三項數據代入方程式，得出今年港鐵票價加幅為1.45%。由於加幅1.45%未觸及加價門檻的1.5%，所以今年按機制凍結票價，是自2022年後首次凍價。

1.91%延後加幅未處理 明年累積至超過2%

至於原定今年要處理的1.91%延後加幅，按機制延至明年處理。另外，由於去年觸發封頂機制，多出的0.11%分兩年追加，當中0.05%為明年處理的部分，明年港鐵票價的延後加幅，將達2.69%。