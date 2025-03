金澤培回應港鐵事故多　稱盡力維持服務：鐵路服務本質上無法避免

港鐵今日(6日)公布去年業績,賺157.7億元、按年倍增。在業績記者會上,港鐵行政總裁金澤培被問到如何解決港鐵事故頻生時回應指,鐵路服務本質上無法避免有事故,又強調港鐵可靠性在全球首屈一指。



港鐵東鐵綫上月有工程車出現設備故障,東鐵綫全線受阻。(資料圖片/黃學潤攝)

港鐵行政總裁金澤培指,鐵路服務「本質上」無法避免有事故。(資料圖片/陳葦慈攝)

金澤培:港鐵可靠性在全球首屈一指

金澤培今日出席記者會時,被在場記者問到如何解決港鐵事故頻生問題。金澤培以英語回應指,港鐵可靠性在全球首屈一指,又稱鐵路是由很多部件組成,要全部順利運作才可提供可靠的服務,因此鐵路服務本質上會有事故(Therefore, by nature of the business, there will be incidents from time to time)。

金澤培又強調,港鐵的宗旨是提供安全、可靠方便的服務,即使有事故,亦有盡力為乘客提供服務。

車務及創新總監李家潤4.30退休

另外,車務及創新總監李家潤將於今年4月30日,完成與港鐵的現有服務協議後退休。

港鐵指,會會視乎市況,在未來12個月為東涌東站第二期進行招標。(資料圖片/張浩維攝)

港鐵預計,年內會為何文田站第二期、港島南岸第三期和日出康城第十二期物業發展利潤入賬,並繼續為港島南岸第五期和何文田站第一期的物業發展利潤入賬;會視乎市況,在未來12個月為東涌東站第二期及屯門第16區站第一期項目進行招標。