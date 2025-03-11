港鐵票價調整｜金澤培：尚待一項數據　現看來票價大概會維持不變

估計今年票價凍結今（11日）在報章專欄表示，今年港鐵票價調整尚待政府公布最後一項數據，「現時看來今年票價按機制大概會維持不變」。他又指，乘客期望票價愈低愈好，港鐵同事則期望薪酬愈高愈好，「我們也努力做到平衡」。



港鐵去年香港物業發展利潤為121.85億元，按港鐵票價「可加可減」方程式，來年計算票價時，屬扣減部分的「生產力因素」為0.8%。（資料圖片）

港鐵上星期公布去年業績報告、員工加薪1.8%至5.4%，政府近日亦公布第4季家庭住戶每月入息中位數按年變動，將影響票價調整，另一項數據—— 去年四季度運輸業名義工資指數本月底始出爐。

金澤培今在《星島日報》專欄撰文，指今年的票價調整尚待政府公布最後一項數據，「現時看來今年票價按機制大概會維持不變」。他指凍結是政府與港鐵票價調整機制下的結果，根據客觀數據代入方程式，一般每5年檢討一次。

港鐵行政總裁金澤培估計今年票價凍結。（資料圖片/盧翊銘攝）

今年的票價可能凍結，亦是政府與港鐵訂定的票價調整機制下的結果。這個機制依仗客觀數據作方程式，一般每5年檢討一次。在上一次的6年周期，即2017至2022年內，有3年票價凍結、1年減價、2年上調。金澤培認為代表機制顧及社會經濟狀況，並在業務的可持續性上取得平衡。