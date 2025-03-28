港鐵凍結票價｜今年加1.45%未達加價門檻　延後加幅3.41%明年處理

政府統計處今日（28日）公布港鐵可加可減方程式最後一項數據，即去年第4季的運輸業名義工資指數，按年變動為3.1%。港鐵公布方程式計算結果，港鐵票價今年加幅為1.45%，由於幅度介乎加減價門檻的正負1.5%之間，按機制港鐵會轉撥幅度至明年，即港鐵今年凍價。



原訂今年處理的1.91%延後加幅同樣撥至下一年度，連同原訂明年處理的0.05%延後加幅，即是累計有3.41%加幅滾存。不過明年仍要透過方程式計算結果、透過機制評定會否觸發「封頂」機制等，才知道屆時是否加價。立法會議員張欣宇認為近年計算結果多次高於負擔能力上限「封頂」機制，有需要檢視。



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今年加幅1.45%惟未達門檻不用加

可加可減方程式中，去年12月綜合消費物價指數按年變動為正1.4%，用作扣減的「生產力因素」反映港鐵上年度香港物業發展利潤，由於去年港鐵在這方面賺過百億，按機制扣減幅度為0.8%。

剛剛出爐的去年12月運輸業名義工資指數按年變動，為3.1%。將三項數據代入方程式，得出今年港鐵票價加幅為1.45%。由於加幅1.45%未觸及加價門檻的1.5%，所以今年按機制凍結票價，是自2022年後首次凍價。

港鐵：機制反映經濟情況 會繼續提供恆常票價優惠

港鐵公司常務總監—香港客運服務楊美珍表示，凍價結果顯示機制能顧及市民負擔能力。港鐵繼續提供恆常票價優惠、不同車費推廣給予上班族，包括「都會票」、「全月通」、綠色專線小巴$0.5轉乘優惠及「早晨折扣優惠」計劃一年。

滾存3.41%加幅 延後至明年處理或追加

港鐵表示，原定今年要處理的1.91%延後加幅，按機制轉撥至明年處理。另外，去年票價調整時有0.05%加幅需明年追回，連同今年1.45%加幅，估計明年港鐵合共需要處理3.41%加幅，惟屆時仍需按可加可減方程式以及負擔能力上限「封頂」機制，決定是否需要加價。

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張欣宇：常觸及封頂或未達加價門檻應檢視

立法會議員張欣宇指，現時滾存3.41%延後加幅未處理，假設港鐵今年全年業績不錯，明年可考慮給予一次性的回贈，變相市民暫時感受不到加幅。他引述港鐵曾指願意考慮一次性回贈，但長期不加價的話，當營運成本不斷上升時，票價沒調整便有機會跑輸通脹，變相難以自負盈虧。

當方程式計算出加幅大於第四季家庭入息中位數按年變動，便會觸發負擔能力上限「封頂機制」，不用加價，然後將加幅滾存及延後處理。張欣宇說：「如果方程式計出嚟經常都係掂到封頂機制，係咪即係方程式唔合理？我覺得值得睇睇。」