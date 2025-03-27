公營醫療收費｜藥費調高兼減量　高拔陞：長期病患轉藥多易浪費

政府周二（25日）公布調整公營醫療收費，包括藥物價錢從每16星期15元，調高至每4星期20元。有需配多種藥物的長期病患者憂藥費大增，醫管局行政總裁高拔陞今（27日）指，長期病患「用嘅藥多，但轉藥都多」，容易造成浪費，又指已放寬醫療費用後減免機制，相信有助有經濟需要的市民。



另外，對於夜診服務，高拔陞稱會按各區夜診實際需要，研究加強公立醫院門診節數。



醫管局研「一萬元封頂機制」可在網上申請

政府早前公布，每4星期的藥物費用將調整至20元。有長期病患今在電台節目中指，自己每次需配不只一種藥物，變相藥費大幅增加。高拔陞指，長期病患雖然用藥多，惟亦常轉藥，容易「儲埋一大堆藥」，造成浪費。他指政府將放寬醫療費用減免機制，相信可幫助有經濟需要市民。

高表示，各項改革明年起才會實施，現階段會加強軟硬配套，如加強電腦系統等。例如「一萬元封頂機制」，醫管局會研究讓市民在網上申請，並盡量簡化程序，有關詳情會在未來公布。

對於夜診服務需求，高拔陞表示，會視乎各區需要，研究在夜間、節日期間增設門診節數。醫管局會發展資訊系統，讓市民知道周末、長假可到那些診所看診，「呢啲資訊以往都有做，但主要喺一些特別長假期，而家會較有系統去做。」他又指，部分私營醫療亦正研究加開門診節數。

+ 15

范鴻齡：研究減少前線醫護行政工作 引入AI協助寫醫療報告

醫管局主席范鴻齡今表示，醫管局每年用近千億元公幣，未來會研究減少前線醫護行政工作，如減少開會次數等，用人工智能(AI)協助寫醫療報告，讓醫護有更多時間看症。醫管局亦會檢視如何節流，達到「應使則使，應慳則慳」，現時醫管局已減少配藥，每次最多只會向病人配發24個星期，但他認為未來仍有空間繼續減低。

范鴻齡說，醫管局每年開支涉及公帑差不多達一千億元，65%是員工薪酬，此部分是減不了，「所以我哋可以做嘅係，將團隊生產力提高，希望透過生產力提高，可將效率提高。」他表示如能節流0.1％，「就已經係一億元，以100萬元請一個新醫生計，節省一億元已經可以請100個新醫生。」

范鴻齡又表示，醫管局醫生護流失率正緩慢下降，過去12個月醫生及護士分別有約400和580人增長。